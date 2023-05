Dime qué café tomas y te diré quién eres, por Reuben Morales - Runrun

Expreso. Son personas adictas al trabajo. Si no, procrastinadoras que deben entregar un trabajo en pocas horas, tienen sueño y no quieren perder ese cliente. Así mismo, son personas con baja autoestima cuya única forma de despertar la admiración de otro, es pidiendo un café expreso doble para que todos volteen y digan “¡Cara’!… ¡Tú sí eres valiente!”. Y dicha valentía se comprueba cuando terminan en el odontólogo, quitándose las manchas de café, con ese taladrito cuyo sonido es casi tan desagradable, como cuando pasas la tarjeta y escuchas que te dicen: “Disculpe, fondos insuficientes”.

Café con leche o latte. Son personas agobiadas por su entorno que buscan desaparecer en el baño por veinte minutos. Así mismo, este tipo de café denota que son eclécticos porque les gusta el café, pero no tanto. Así como les gusta la leche, pero no tanto. Entonces combinan ambas, como quien combina un paltó con bermuda y dice que eso es tener estilo. Si esta persona trabajase en la política (¿eso es trabajo?), sería de esos que siempre consigue un cargo, no importa si el gobierno es de izquierda o de derecha.