Un plan para Venezuela IV | La deuda externa Â¿es eterna?

Hace algunas semanas se anunciÃ³ que comenzarÃa la renegociaciÃ³n de la deuda externa. La semana pasada se informÃ³, ademÃ¡s, que se contratÃ³ a la empresa Centerview â€”firma con veinte aÃ±os de experiencia en la estructuraciÃ³n de bonos privados y pÃºblicosâ€” cuya Ãºltima actuaciÃ³n en deuda soberana fue una emisiÃ³n de 4000 millones de dÃ³lares del Gobierno del Ecuador en enero de este aÃ±o. Sin embargo, como la decisiÃ³n se anunciÃ³ sin seguir los mecanismos de licitaciÃ³n habituales en los gobiernos, no tuvo tan buena acogida como el anuncio de la renegociaciÃ³n del pasado 13 de mayo.
Uno de los problemas fundamentales es: Â¿cuÃ¡nto debemos? Y la respuesta es aterradora, porque el desorden es de tal magnitud que no lo sabemos con certeza. Se habla de 170 000 millones de dÃ³lares, aunque la cifra podrÃa ser mucho mayor, sobre todo porque no se conoce la deuda con China, la deuda con IrÃ¡n ni la supuesta deuda contraÃda con Cuba por su asesorÃa en el desastre que vivimos. Todas ellas, deudas que no cuentan con el aval de la Asamblea Nacional.
Si la deuda fuera de 170 000 millones de dÃ³lares â€”y de seguro es mayorâ€”, eso equivaldrÃa al 153 % del PIB, sin incluir los intereses acumulados desde 2017, cuando de manera unilateral se decidiÃ³ dejar de pagar la deuda externa. AquÃ surge una duda: Â¿actuarÃ¡ Centerview como un verdadero intermediario en defensa de Venezuela? La pregunta no es caprichosa.
Como he dicho hasta el hastÃo, Venezuela es un paÃs pobre. Tener recursos no convierte automÃ¡ticamente a un paÃs en rico, y quizÃ¡ la deuda externa sea inmanejable: mÃ¡s del 150 % del PIB es una cifra formidable. Si se suman los intereses vencidos y la deuda no registrada, probablemente superemos los 200 000 millones de dÃ³lares, lo que nos llevarÃa a casi dos veces el PIB.
Venezuela debe ir a renegociar bajo la premisa de solicitar una reducciÃ³n sustancial de la deuda. No puede presentarse ante los acreedores repitiendo lo que hemos sostenido desde 1974: que somos un paÃs rico. Esa afirmaciÃ³n nos ha excluido de todos los programas de ayuda del Banco Mundial, y hoy necesitamos su apoyo, aunque queramos aparentar una riqueza que no tenemos. Una vez lograda esa renegociaciÃ³n, el compromiso debe ser pagarla y cancelarla en su totalidad, sin incrementarla. Debemos hacer lo que hizo el general Juan Vicente GÃ³mez entre 1908 y 1930: dejar a Venezuela sin deuda.
Un paÃs pobre â€”y eso es lo que es Venezuelaâ€” no puede endeudarse, y menos aÃºn comprometer el futuro de las generaciones por venir de manera tan irresponsable y alegre como lo hemos hecho. No hay justicia en heredarles deudas a quienes vendrÃ¡n despuÃ©s de nosotros, y menos aun lo justifica lo poco que hemos obtenido de esos endeudamientos: empresas quebradas creadas con ese dinero, el financiamiento de un control de cambios que solo produjo la ruina del paÃs. No hay justicia.
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