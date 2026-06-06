Un plan para Venezuela IV | La deuda externa Â¿es eterna?

Hace algunas semanas se anunciÃ³ que comenzarÃ­a la renegociaciÃ³n de la deuda externa. La semana pasada se informÃ³, ademÃ¡s, que se contratÃ³ a la empresa Centerview â€”firma con veinte aÃ±os de experiencia en la estructuraciÃ³n de bonos privados y pÃºblicosâ€” cuya Ãºltima actuaciÃ³n en deuda soberana fue una emisiÃ³n de 4000 millones de dÃ³lares del Gobierno del Ecuador en enero de este aÃ±o. Sin embargo, como la decisiÃ³n se anunciÃ³ sin seguir los mecanismos de licitaciÃ³n habituales en los gobiernos, no tuvo tan buena acogida como el anuncio de la renegociaciÃ³n del pasado 13 de mayo.

Uno de los problemas fundamentales es: Â¿cuÃ¡nto debemos? Y la respuesta es aterradora, porque el desorden es de tal magnitud que no lo sabemos con certeza. Se habla de 170 000 millones de dÃ³lares, aunque la cifra podrÃ­a ser mucho mayor, sobre todo porque no se conoce la deuda con China, la deuda con IrÃ¡n ni la supuesta deuda contraÃ­da con Cuba por su asesorÃ­a en el desastre que vivimos. Todas ellas, deudas que no cuentan con el aval de la Asamblea Nacional.

Si la deuda fuera de 170 000 millones de dÃ³lares â€”y de seguro es mayorâ€”, eso equivaldrÃ­a al 153 % del PIB, sin incluir los intereses acumulados desde 2017, cuando de manera unilateral se decidiÃ³ dejar de pagar la deuda externa. AquÃ­ surge una duda: Â¿actuarÃ¡ Centerview como un verdadero intermediario en defensa de Venezuela? La pregunta no es caprichosa.

Como he dicho hasta el hastÃ­o, Venezuela es un paÃ­s pobre. Tener recursos no convierte automÃ¡ticamente a un paÃ­s en rico, y quizÃ¡ la deuda externa sea inmanejable: mÃ¡s del 150 % del PIB es una cifra formidable. Si se suman los intereses vencidos y la deuda no registrada, probablemente superemos los 200 000 millones de dÃ³lares, lo que nos llevarÃ­a a casi dos veces el PIB.

Venezuela debe ir a renegociar bajo la premisa de solicitar una reducciÃ³n sustancial de la deuda. No puede presentarse ante los acreedores repitiendo lo que hemos sostenido desde 1974: que somos un paÃ­s rico. Esa afirmaciÃ³n nos ha excluido de todos los programas de ayuda del Banco Mundial, y hoy necesitamos su apoyo, aunque queramos aparentar una riqueza que no tenemos. Una vez lograda esa renegociaciÃ³n, el compromiso debe ser pagarla y cancelarla en su totalidad, sin incrementarla. Debemos hacer lo que hizo el general Juan Vicente GÃ³mez entre 1908 y 1930: dejar a Venezuela sin deuda.

Un paÃ­s pobre â€”y eso es lo que es Venezuelaâ€” no puede endeudarse, y menos aÃºn comprometer el futuro de las generaciones por venir de manera tan irresponsable y alegre como lo hemos hecho. No hay justicia en heredarles deudas a quienes vendrÃ¡n despuÃ©s de nosotros, y menos aun lo justifica lo poco que hemos obtenido de esos endeudamientos: empresas quebradas creadas con ese dinero, el financiamiento de un control de cambios que solo produjo la ruina del paÃ­s. No hay justicia.

@daniellahoud

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