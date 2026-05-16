Por las siglas de las siglas, amén

Esto de hablar a punta de siglas no es nada nuevo. Comenzó con el AC y el DC de la Biblia para pasar al ACDC del rock y así terminar en este presente donde escriben cosas como: “FYI: RT si vas y DM si no, pero ASAP. Y lleva ID que el DJ es el OG. RSVP”. Y si no entendiste, no hay mucho que hacer ante este HDP desorden, pues quien defiende al idioma español se llama RAE.

Situación que incluso afecta cosas tan importantes como la salud, pues ahora te ves con un tal doctor Henry Smith MD, PhD, MSc, MPH, MBA, RN, BSN, PA-C, EMT-P, FACS, FCCM, FAAP, FRCS (Ed), DipABLM, BLS, ACLS, PALS, pero no sabes si esos son sus títulos o la clave de su wifi. Doctor que además te escribe luego:

– Tienes TDAH por un PTSD.

– OMG!… ¿Enfermedad venérea?… ¡Perdón!… ¿ETS?

Toda una forma de escribir supuestamente práctica que no es sino una gran flojera. ¿Cómo es eso que ahora Puerto Rico es PR? Mejor usemos siglas cuando sea un lugar que sí lo amerite, como Gran Bretaña, cuyo nombre real es: “Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”… ¡MMGVO!

También dicen que las siglas ahorran tiempo, lo cual es falso. Pues a veces te dicen “Rumba del sábado… TBD” y aunque sepas que eso significa “To be decided”, tu mente igual repite “To be decided” y hasta traduce todo: “¿¿¿Todavía están decidiendo si hacer la rumba???”. ¿Ven?… Igual tardamos descifrando el supuesto mensaje práctico, por lo que seguir usando TBD como que está TBD.

Si no, es que estás reunido con tu jefe, quien te dice algo como “Los KPI mejoraron el ROI” y tú: “¡Claaaro, totalmente!”. Pero después le preguntas a un compañero qué significaba eso y entonces debes aguantarte el bullying que te hará por ignorante, hasta finalmente entender todo como a los diez minutos. O sea, WTF??? Hasta terminas con un medio trauma que deberás sacarte viendo MLB, NBA o XXX.

¡Y uno pensando que lo más encriptado hasta ahora era el lenguaje Cuti! Aunque bueno, ya está tan desactualizado que hasta sirve más que antes, vean: “Cuti-fue, cuti-ra, cuti-Del, cuti-cy”.

Pero no todo con las siglas es malo y hasta entiendo por qué nos gusta ahorrar tantas letras hoy. Quizás es lo único que podemos ahorrar. Además, es una forma de reconocer quién es parte de tu círculo más cercano, pues si alguien dice que te quiere mucho, pero pone “TQM” por no tener tiempo para escribir “Te quiero mucho”, es que no te quiere un CDLM.

¿Será entonces que nos aguarda un futuro con un español aun más abreviado? Con poemas así como…

A la CEO de mi cora,

que sin ti me veo solo.

De mi alma eres GOAT

y recuerda siempre: YOLO.

O con documentos legales de abogados diciendo:

“NY, Mayo 2035.

FYI: Comunidad LGBTIQ+ de RD presenta PPT de un TBT en el TL del DT diciendo HDP al CEO por negar QR del LP”.

BTW, un futuro prometedor para inventarse las siglas que uno quiera, ¿no? Como la OMPL, u “Organizacion de Medias Perdidas en la Lavadora”. Razón por la que aprovecho para además decirles HLVB: “¡Hasta La Vista, Baby!”. Aunque jamás abreviando lo más importante: gracias y los quiero mucho.

@ReubenMoralesYa

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