Resulta paradójico que, en un mundo tan interconectado y con tantos recursos, estemos viviendo una época contemporánea marcada tanto por grandes aciertos como por profundos desaciertos. La constante lucha por el poder y la búsqueda de superioridad entre naciones nos obliga a detenernos y reflexionar sobre la situación global que enfrentamos hoy.

Actualmente, bajo mi punto de vista, Estados Unidos compite por consolidarse como la mayor potencia mundial. Intenta —a su manera— imponer orden y resolver conflictos, muchas veces mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, el tiempo y los cambios a los que estamos permanentemente expuestos han demostrado que la imposición difícilmente representa el camino más adecuado para alcanzar una estabilidad real y duradera.

En medio de esta disputa constante por el dominio, surge una pregunta fundamental: ¿existe realmente una potencia mundial en el siglo XXI? Personalmente, considero que ese título está cada vez más alejado de la realidad que vivimos, marcada por guerras, tensiones y conflictos persistentes. Tal vez solo podremos hablar de una verdadera potencia cuando, como sociedad global, entendamos que nuestra principal herramienta de relación no es la violencia ni la imposición, sino el diálogo.

Ser líder mundial no debería limitarse a la capacidad de intervenir o “resolver” conflictos. Reside en la capacidad de demostrar que existen caminos distintos a la fuerza y a la deshumanización. El verdadero poder radicaría en proponer soluciones sostenibles, inclusivas y construidas junto a la sociedad.

Una auténtica potencia mundial sería aquella que apuesta por la educación no como un concepto vacío, sino como una herramienta real de transformación. Educar para comprender el origen de los problemas, fomentar el pensamiento crítico y generar aprendizajes que permitan no solo salir del conflicto, sino evolucionar a partir de él.

El mayor reto de esta sociedad global interconectada es encontrar mecanismos que nos permitan trabajar por el bien común sin renunciar a nuestra humanidad. Esto implica cultivar posturas firmes, pero no radicales. Formar ciudadanos con valores, criterio y sentido de responsabilidad colectiva.

En un contexto de constante cambio, resulta crucial detenernos a reflexionar sobre cómo enfrentamos las dinámicas de poder político y cómo, desde nuestra propia trinchera, podemos contribuir a una transformación real. Esto no debería ser visto como un acto heroico, sino como un deber ciudadano.

Hoy más que nunca es urgente cuestionarnos cuál es nuestro rol en el mundo. No podemos seguir siendo espectadores pasivos. La posibilidad de ser agentes del cambio está al alcance de todos, más allá de las decisiones de los líderes o de las ambiciones individuales.

Este es el momento de asumir esa responsabilidad y actuar en consecuencia. Apostar por una sociedad más justa, más equitativa y menos marcada por conflictos implica recordar que, al final, lo que nos define es nuestra humanidad. Y que en nuestras diferencias también reside nuestra mayor fortaleza.

@eduardofrontado

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