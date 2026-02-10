Necesidad de una amplia base política de la oposición

En una circunstancia tan compleja como la que vive Venezuela, es importante que la oposición disponga de la mayor fortaleza para enfrentar a un régimen muy debilitado, pero que quiere aferrarse al poder. Reconocemos el liderazgo de María Corina y el trabajo realizado por Vente Venezuela para obtener y divulgar las actas de la elección que ganó Edmundo González. Sin embargo, para que este período de tutelaje sea lo más corto posible, es necesario constituir un frente común opositor que inspire confianza de que habrá estabilidad en un nuevo gobierno.

¿A quiénes hay que descartar en este frente?

En este frente, que algunos proponen, no pueden estar quienes se prestaron a que el régimen, por medio de jueces incondicionales, los designaran como directivos de determinado partido. Tampoco a los que constituyeron organizaciones de maletín para beneficiarse, no reconocieron el triunfo de Edmundo o hay pruebas de que son corruptos.

¿A quiénes conviene incorporar?

Es necesaria la participación de personas descalificadas por percepciones, pero que tienen una trayectoria de lucha y apoyaron la candidatura de Edmundo González, pero que eventualmente han declarado o tomado decisiones que no son compartidas por la mayoría.

Esos disensos son necesarios en una democracia y no deben marginarse por diferencias que no son de fondo. No pueden tildarse de colaboracionistas a quienes se postularon de buena fe y hoy ocupan una curul en la Asamblea Nacional, en una alcaldía o en un municipio, por considerar que era importante tener una voz en esas instancias.

Tampoco a quienes se opusieron a las sanciones económicas por evaluar que esa medida afectaba al pueblo y no al régimen, o que inicialmente apoyaron a Chávez. Señalamientos de corrupción abundan, pero casi ninguna ha sido probada. Por ejemplo, El gobierno interino de Guaidó no manejó directamente los recursos provenientes de fondos de Venezuela controlados por Estados Unidos, destinados a mantener la estructura de ese gobierno y apoyar actividades en Venezuela.

Desde luego, no puede descartarse que algún operador hiciera un manejo inadecuado. Descalificar a Gerado Blyde porque participó en las negociaciones fallidas con el régimen es un exabrupto de mala fe.

Algunos dirán que María Corina no los necesita, otros que la contaminan, pero en estos momentos hay que jugar cuadro cerrado. Si esos que algunos tildan injustamente de colaboracionistas los dejamos de lado, el régimen presentará como opositores a los verdaderos alacranes.

¿Quiénes consideran conveniente ese frente?

Marco Rubio, el influyente secretario de Estado y aliado nuestro, ha declarado que en estos momentos es necesario la representación de todos los sectores políticos y sociales. En Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil Aragua en Red, Fundación Espacio Abierto, Asociación Gente del Petróleo, Grupo La Colina y la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta presentaron un documento titulado La coyuntura política actual exige unidad y acción inmediata.

En el mismo mencionan que “la pronta recuperación de la libertad y de la institucionalidad en Venezuela, así como a la unión y a la conciliación de los venezolanos será posible si los sectores democráticos deciden actuar con premura y eficiencia, sin dar chance al reacomodo de los responsables de la crisis nacional, para lo cual se requiere la urgente interlocución de representantes de la mayor y más amplia UNIDAD posible de los sectores democráticos del país, con las autoridades de EEUU y con la administración encargada de Venezuela que deberá ser sustituida a muy corto plazo, por un equipo que garantice la transición a un gobierno legítimo. Para lograr esa amplia representación, es necesario atraer con criterio amplio y sin demora a actores políticos, tanto individualidades como organizaciones, que deberán conformar una formidable unidad democrática …”.

Quien esto escribe considera que el liderazgo de María Corina aumentaría si ella toma la iniciativa de convocarlos, y considera oportuno recordar las palabras de Rómulo Betancourt, refiriéndose al golpe de Estado que derrocó a Rómulo Gallegos: “No resulta fácil señalar a quien le cabe mayor responsabilidad por esa feroz pugna interpartidaria, si a nosotros, demasiado arrogantes por ese millón de votos con que nos respaldaba el pueblo, o si a las demás organizaciones al hacernos una enconada oposición…”.

Como (había en botica)

Pilín León es mucho más que una Miss Mundo y que un barco. Ella, junto con Juan Carlos Viloria y un equipo realizan una extraordinaria labor de apoyo a los venezolanos que llegan a Barranquilla.

Los familiares de presos políticos que reclaman la libertad requieren más apoyo en la calle.

Lamentamos el fallecimiento de Héctor Goitía Blanco, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es