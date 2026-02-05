Parte médico de Venezuela

Nombre de paciente:

Venezuela.

Edad:

214 años, 6 meses y 30 días (aunque no los aparenta).

Antecedentes médicos:

97 años de caudillismo crónico, 64 de dictadura recurrente, 53 de democracia intermitente y un mes de no sabemos qué.

Procedimiento practicado:

Cirugía de reconstrucción facial tras extirpación de tumor maligno con características revolucionarias mediante procedimiento quirúrgico ambulatorio de laparoscopia con bisturí láser Delta Force que le detuvo una hemorragia de compatriotas difícil de suturar con hilo constitucional.

Estado actual del paciente:

Peso: liviano tras quitarse una gran carga de encima.

Talla: un metro sesientebien.

Visión: luego de revisión oftalmológica con la doctora Machado, la paciente presenta visión Vente-Vente.

Temperatura: comienzan a enfriarse las zonas calientes.

Tensión: dentro de rangos normales con eventuales episodios de hipertensión producto de deuda pendiente con abasto chino que no acepta pago a cómodas cuotas.

Pulso: irregular por alteraciones noticiosas constantes.

Capacidad pulmonar: en franca mejoría tras restitución de vías aéreas.

Índice de Masa Corporal: va en aumento por retorno de las masas.

Colesterol: aumento de circulación por principales arterias debido a reducción de la obstrucción alcabálica.

Anticuerpos: aumento de glóbulos blancos a la vez que disminución de los rojos.

Composición ósea: enderezamiento de la columna institucional, aunque perduran dolores de la asiática producto de malas posturas.

Estado capilar: se evidencia irremediable caída del cabello.

Esperanza de vida: viene en aumento tras dejar el consumo en exceso de sustancias adictivas.

Recomendaciones generales:

Alimentación: evitar carnes rojitas, ensalada rusa, comida china en exceso, populismos procesados, caudillismos fritos o alimentos hechos a base de polvo blanco harinado.

Ejercicio recomendado: régimen de entrenamiento del ejercicio de las funciones democráticas.

Durante período de reposo, evite exceso de vitamina D por exposición a soles.

Diagnóstico general: la vida le ha dado tercera oportunidad al paciente. Se recomienda aprovecharla al máximo pasando unas vacaciones con sus seres queridos en Margarita.

Medicamentos recetados:

Trumpotil tópico cada 12 horas.

Rubiomectina oral cada 4 horas.

Mariacorinol en ampolla cada 24 horas.

Delcycaína en gotas cada hora. Suspender su uso en 180 días.

Próxima consulta:

Dentro de seis meses para implantación de anticonceptivos subdérmicos o en ampolla que estimulen planificación familiar y eviten así eventuales embarazos revolucionarios no deseados.

