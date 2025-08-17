La destrucción del centro histórico de Pueblo Nuevo, de Paraguaná

En el llamado Día de Paraguaná una noticia terrible llega hasta nosotros: la casa de Aníbal Hill Peña, propiedad durante varias décadas de la familia Herman, que completaba el cuadrante norte del centro histórico de Pueblo Nuevo, fue demolida. ¿Celebramos el Día de Paraguaná para reafirmar su historia, su cultura, tradición y nuestro arraigo en su defensa?

Volvemos a decirlo: el de Pueblo Nuevo, la antigua capital de Paraguaná, es el último centro histórico tradicional de la península. Ya ese importante conjunto de inmuebles tradicionales que rodea la plaza central no lo tienen Buena Vista, Santa Ana, Moruy, Jadacaquiva o Baraived, los cinco poblados más importantes originados en el periodo colonial.

Potencial primario de atractivo para visitantes, maltratado y sin políticas coherentes de mantenimiento, ni por las administraciones municipales, ni por CORPOTULIPA, la corporación para el fomento de inversión turística, el centro histórico de Pueblo Nuevo está constituido por 12 casas de valor histórico: 1. La casa de los Toledo; 2. la casa de Rafael Wever o Carnicería Tumatey; 3. La casa de los Tellería o La Dulce Esquina; 4. La casa de los Otero o la extensión de la Dulce Esquina; 5. La Casa Parroquial; 6. La casa de los Madriz, hoy propiedad de los hermanos Camacaro; 7. La casa de los Weffer o de la familia Dávila Gómez; 8. La casa de la familia Rossell; 9. La casa de la familia Romero, hoy propiedad de Charly Díaz –quien recientemente realizó mejoras sin desvirtuar el recinto–; y 10. La casa de Aníbal Hill Peña; a las cuales hay que sumarles como extensión el callejón de las Reyes, con las casas de la familia Fierro –hoy también de Charly Díaz–; la casa de Mariano Hill o de Elsa Medina; y la casa de Juan Garcés y Manzano, héroe de las batallas de Junín y Ayacucho, hoy propiedad de Luis Rodríguez. Un total de 12 casas.

Lamentablemente, un atentado contra ese patrimonio cultural de los paraguaneros ocurrió esta semana pasada.

La casa de Aníbal Hill Peña, propiedad durante varias décadas de la familia Herman, donde funcionó una floristería y una carnicería, que completaba el cuadrante norte del centro histórico de Pueblo Nuevo, ha sido demolida. Tal como se observa en la fotografía.

La casa de Aníbal Hill Peña era un hito fundamental del centro histórico de Pueblo Nuevo de Paraguaná, estado Falcón. Se requiere una posición firme de las autoridades ante la arbitraria actuación del propietario. Foto Isaac López

Aníbal Hill Peña fue destacado escritor de historia regional y uno de los primeros en exaltar a la Camejo como heroína de la Independencia. Autor de una Geografía del estado Falcón y de varios artículos de tema histórico en periódicos regionales, el Boletín del Centro de Historia del estado Falcón y el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, fue también mentor y guía de Juan C. Esteves, una de los más importantes cronistas de Paraguaná. Hill Peña fue también diputado al Congreso Nacional, secretario general de Gobierno en el estado Falcón y miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia. Su casa constituía un referente fundamental del centro histórico de Pueblo Nuevo.

Propiedad actual de los mismos comerciantes chinos que levantaron un galpón sin formas en la calle Bolívar de Pueblo Nuevo, al frente de la sede principal de CORPOTULIPA, acabando con el mural que en 1991 construyó el Colectivo Arte en la calle en honor al Bicentenario del Nacimiento de Josefa Camejo; los mismos que dejaron arruinar la casa del Bachiller Héctor M. Peña, donde se encuentra el cují que la tradición señala fue donde la heroína regional leyó una proclama a favor de la Independencia. Ahora se destruye un hito que completa el centro histórico local.

Sin notificar a las autoridades municipales se procedió a remover techos, ventanas y puertas y a derribar la estructura interna. De acuerdo a comunicación con el recién posicionado alcalde del municipio Falcón, abogado Jorge Luis Díaz González, los propietarios señalan contar con un permiso de intervención del Instituto de Patrimonio Regional, dirigido por el historiador Luis Felipe Díaz.

En comunicación con nosotros, el presidente del IPC regional señala que: “…el proyecto presentado por el arquitecto y el propietario se le avaló con las observaciones que se mantuviera la primera crujía con las técnicas constructivas originales y los materiales de construcción tradicionales, de igual manera la altura que no exceda la sugerida. En función de eso y por ser un bien inmenso en un espacio patrimonial le otorgamos el aval. Las condiciones aplican para ese procedimiento de desmontaje y posterior intervención, solo para eso”. Ya el hastial izquierdo fue derrumbado. ¿Cómo inspecciona el cumplimiento de ese aval desde Coro el IPC?

¿Puede el Instituto de Patrimonio Cultural desde Coro determinar intervenciones sobre bienes en San Luis, Cumarebo, Zazárida o Pueblo Nuevo de Paraguaná? ¿Conoce el IPC de las leyes y ordenanzas municipales sobre el patrimonio arquitectónico? ¿Puede el IPC actuar sin contar con los gobiernos municipales? ¿Cómo quedan ante esta intervención el alcalde Díaz González y los concejales recién electos? Lamentamos esta actuación del IPC regional. Es Ingeniería Municipal la instancia ante la cual se debió presentar el proyecto de intervención sobre esa valiosa casa de valor tradicional.

Consideramos que las autoridades regionales no pueden intervenir en los municipios sin atender a las leyes locales, y tanto la Ordenanza de Defensa del Patrimonio Histórico del Municipio Falcón, presentada en 1990 por el cronista Juan C. Esteves, como la Ordenanza de Creación del Instituto de Cultura del Municipio Falcón de 2002 y refrendada en 2022 establecen la defensa del centro histórico en sus valores tradicionales.

No se puede tumbar una casa sin contar con permisos de la Dirección de Ingeniería Municipal, sin el consentimiento de la alcaldía del municipio Falcón, y ninguna autoridad extraterritorial puede intervenir en nuestros pueblos.

Quienes visitan a Paraguaná desde otras partes del país y del mundo vienen buscando su originalidad, sus valores locales y autóctonos, su cultura que es herencia de sus generaciones.

Es lamentable que la comunidad de Pueblo Nuevo no sepa defender su herencia, tradición, la huella de sus antepasados, de lo cual son ejemplos innegables los casos de la iglesia Inmaculada Concepción, los cementerios locales y el Complejo Cultural Josefa Camejo.

Es lamentable que el gobierno de Jorge Luis Díaz González, que aún no ha nombrado al presidente del Instituto Municipal de Cultura –apenas se posicionó la semana pasada– comience con tan terrible incidente para la memoria y la historia de Paraguaná.

Se espera que la ley se imponga sobre la arbitrariedad de propietarios sin sentido de pertenencia, sin arraigo a la cultura de Paraguaná, una tierra que merece un futuro mejor basado en su importante legado cultural. La casa de Aníbal Hill Peña no debe desaparecer en sus formas tradicionales y debe obligarse a los propietarios a colocar sus ventanas y puertas y su techo tradicional.

@YsaacLpez | 10 de agosto de 2025

Isaac López es historiador, profesor de Universidad de Los Andes y doctor en Historia por la UCAB. Mérida.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es