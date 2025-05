¿Pensando en emigrar? Estudia Migrantología

@ReubenMoralesYa

Migrantología… una carrera universitaria diseñada por la ADLQYMYNQQPLRQNP (no, no es otra minoría, sino la “Asociación De Los Que Ya Migramos Y No Queremos Que Pases La Roncha Que Nosotros Pasamos”).

Para cursar esta carrera, no te pedimos título de bachiller, ni resultados de pruebas nacionales de aptitud académica. El único requisito es que tengas un pasaporte al que le pidan visa hasta para entrar en la gaveta donde lo guardas. ¿Qué esperas? Estas son algunas de las materias que verás:

Mevoydestavergología: con los siguientes temas:

Cómo reconocer al único gestor honesto.

Apostilla tus papeles en tres fáciles pasos (si ya le pagaste al gestor).

Detecta si un “Vente, que yo te recibo en mi casa” no acabará contigo durmiendo en una plaza.

Todamividaenunamaletología: con tópicos como:

Empacando un año de medicinas baratas sin parecer narcotraficante.

Evita sospechas convirtiendo tu título universitario en una pieza de origami.

Los chocolates de tu país llegarán derretidos.

Una botella de ron sí cabe en un zapato.

¿Qué llevarme de mi biblioteca? ¿Doña Bárbara o Condorito? Obviamente Condorito.

Metiendo en la maleta mi televisión de sesenta pulgadas.

Oficialdeinmigracionología: en donde encontrarás:

Rasgos faciales de ese oficial de inmigración que friega menos.

Cómo mentirle a un oficial de inmigración con técnicas aplicadas por famosos presidentes de la historia.

Finge faltas como un futbolista para que no te metan al cuartico.

Miprimerapartamentología: en donde se tocan aspectos como:

Fisioterapia de la columna vertebral que duerme sobre un colchón inflable.

No eres un inmigrante sin dinero. Eres minimalista.

Feng shui de mi bandera nacional. ¿En cuál pared la guindo?

Sí puedo encontrar las cosas en el clóset como lo hacía mi mamá.

Rentología: materia filtro en donde se ve:

Mis mejores amigos imaginarios: los codeudores y fiadores de mi apartamento.

Dominando la tentación de gastarte el dinero de la renta.

Dominando la tentación de gastarte el dinero del crédito que te aprobó el banco en la renta.

Los caseros son de Marte. Los inquilinos son de Venus.

Xenofobología: materia impartida por profesores conservadores de ultraderecha que te enseñaran esto:

La xenofobia existe. La senofobia no.

Pronunciación de palabras clave para que crean que eres local.

Celebrar las fiestas patrias de tu nuevo país cuando no celebrabas las del tuyo propio.

La xenofobia sí desaparece (cobra menos).

Networkinología:

Sí se puede conversar sin decir “En mi país era mejor”.

Los buenos emprendimientos se hacen con tu gente (o “Tenían razón los chinos y los judíos”).

No le digas “Matrimonio por papeles”. Dile “Alianza Estratégica de Personas Naturales para la Legalización del Estatus Migratorio”.

Superpoderología:

Trabajar 12 horas no es nada (y agarrar horas extras menos).

Cómo llorar en el baño del trabajo sin que se note.

Estrategias eficaces para hacer todo con tus hijos porque no hay quien te los cuide.

Amando a tus hijos, aunque ya tengan otro acento.

¡Y esto es solo la punta del iceberg de la Migrantología! Una carrera totalmente hecha para que te gradúes en tiempo récord. Garantizamos que te adaptarás rapidísimo a tu nuevo país. Si no, te devolvemos tu dinero.

(Una garantía que aplica para cualquier caso excepto uno: que en tu nuevo país se instale un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda. En ese caso, te toca repetir toda la carrera).

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es