¿Con qué se come… ciudadanía democrática?

Antonio José Monagas 01/02/2025

La internalización de la política luce imprescindible al momento de conciliar el concepto de “democracia” con el de la figura de “ciudadano”

En la amplitud del lenguaje o jerga propia de cualquier idioma, no solo existen infinidad de términos que, en principio, resultan incomprensibles, también hay expresiones ambiguas dada su imprecisión. Incluso, muchos vocablos o locuciones admiten la primera acepción que refiere la palabra que, coloquialmente, predomina. Ello se debe a la insinuación que destaca su pronunciación.

Así, no resulta difícil dar con el significado de frases cuya peculiaridad las distingue de muchas otras. Puede asegurarse que de Colombia, y de tantos otros países hispanoparlantes, se han tomado algunas que revelan una intención de asequible comprensión. Por ejemplo, la que asoma el título de esta disertación, cuando refiere “con qué se come (…)”. Esta frase aduce un cierto sentido político. Si bien algo irónico, su fondo está cargado de la sugerencia o insinuación que anima el ambiente (político) en donde se haga presente dicha expresión. Aunque también refleja el interés por la respuesta que encierra lo que se presume bajo la ironía que esconde.

¿Insinuación reconocida?

Cabe afirmar que la locución “¿con qué se come (…)” disfraza un problema de sintaxis. Aunque es obvio que lo que generalmente completa la pregunta, no se come con nada ya que casi siempre alude una figuración política o de naturaleza intangible.

En principio, la pregunta que completa la oración en cuestión deberá iniciarse refiriendo un concepto de ciudadanía que la ubique no solo como “actitud democrática”. Pero al mismo tiempo, como “ciudadanía política”. Así, es posible exaltar la condición que hace apreciar dicho concepto en cuanto a su arraigo histórico que lo lleva a advertir del mismo, el valor descriptivo que la hace fulgurar en el universo de la política. Pero de la política entendida como plano figurado por los intereses y necesidades que incitan al ser humano a respetarse en términos de las capacidades que potencian su creatividad de cara al desarrollo por el cual trasciende la vida social, política y cultural.

Vinculación inminente

Ese proceso de internalización de la política que acontece en el ámbito de la cotidianidad, luce imprescindible al momento de conciliar el concepto de “democracia” con el de la figura de “ciudadano”.

La historia política contemporánea ubica vivencias que han procurado prácticas sociopolíticas. Fundamentalmente, en ocasión del desarrollo político que se vivió en la Grecia y Roma antigua. Fueron tiempos que le imprimieron causales claves de importancia al concepto de “ciudadano”.

En aquel entonces, los correspondientes regímenes políticos (griegos) saludaban los cambios que desafiaban circunstancias empotradas en el fondo de prácticas mezquinas donde predominaba la fuerza del poder político representado por quienes se arrogaban la superioridad que les brindaba asumir escaños monárquicos. Por supuesto, con ciertas excepciones entre las cuales contemplaba al esclavo fuera del ámbito político ejercido.

Salir de aquellos avatares implicó concienciar la significación que comprometía hablar de “ciudadanía democrática”. De esa forma, la ciudadanía, representada por los aportes del “ciudadano” en el contexto de la política funcional, hizo del término “ciudadanía democrática” un concepto que concibió determinaciones a conciencia. Principalmente, eran funciones, actividades y actitudes personales que buscaban expresar las posibles implicaciones que envolvían los esfuerzos conducidos con base en líneas de acción que han pretendido comprender el ansiado desarrollo del sistema político “democrático”.

A manera de epílogo

De haberse implantado tales prácticas o ejercicio de política en la conciencia política nacional de países que se arrogaban apreciar la democracia, seguramente los planos en los que habita el desarrollo como estamento político, jurídico y vivencial, serían hondos fundamentos. O sólidos cimientos dirigidos a mostrar absoluta claridad –necesaria y suficiente– con la cual podría haberse resuelto la inquietante y peculiar “pregunta” que ha buscado la inminente explicación a: ¿”con qué se come…” ciudadanía democrática?

