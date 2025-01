Opinión

Espacios vacíos versus agujeros negros en política

Eddie A. Ramírez S. 28/01/2025

Los gobiernos totalitarios actúan como agujeros negros que devoran a quienes pretenden ocupar espacios que no quieren ceder

En democracia, e incluso en gobiernos autoritarios, no se deben dejar espacios vacíos porque cualquier otro grupo político o ideológico lo ocupará tarde o temprano. En gobiernos totalitarios eso no aplica, ya que actúan como agujeros negros que devoran a quienes pretenden ocupar espacios que no quieren ceder. Veamos algunos ejemplos.

Cuando Hugo Chávez convocó una Asamblea Constituyente en 1999, esa figura no estaba en la Constitución. Sin embargo, votamos para no dejar ese espacio vacío, pero el agujero negro del régimen devoró nuestra representación y solo obtuvimos seis diputados. Cuando correspondía realizar un referendo revocatorio presidencial, Chávez lo demoró para obtener ventajas y utilizó los recursos del Estado en su provecho. Votamos, pero el agujero negro se tragó la voluntad de la mayoría.

En el 2007 Chávez convocó un referendo para reformar la Constitución. Lo perdió, pero logró que su Asamblea Nacional, violando la Constitución, lo repitiera bajo la figura de enmienda, la cual ganó. Antes de fallecer, impuso como candidato a su vicepresidente Nicolás Maduro a pesar de que constitucionalmente no podía. Para no perder espacios acudimos a votar en el 2013, pero Maduro negó que se realizara una auditoria completa. El agujero negro se tragó las aspiraciones de Capriles y de la mayoría de los venezolanos.

En el 2015 votamos y obtuvimos 112 diputados, lo que nos hubiese permitido, entre otras cosas, nombrar un nuevo CNE, pero el agujero negro se tragó a tres diputados de Amazonas y perdimos la mayoría. En el 2017 hubo elección de gobernadores y, a pesar de que las encuestas favorecían a la oposición, solo obtuvimos cinco gobernaciones. Además, el agujero negro se tragó la del Zulia, que había ganado el luchador Juan Pablo Guanipa.

En el 2018 Maduro ganó otra elección no reconocida por el mundo democrático. Cuando terminó su período 2013-enero 2019, la Asamblea Nacional 2015 designó a Juan Guaidó, como presidente de la República encargado hasta una nueva elección. A Guaidó se lo tragó el agujero negro del régimen con la ayuda de los diputados de la Asamblea Nacional 2015, que actuaron como Saturno devorando a sus hijos.

El 22 de octubre 2023 la oposición realizó una elección primaria para elegir un candidato de la unidad. María Corina obtuvo el 90 por ciento de los votos, pero el agujero negro la inhabilitó como candidata presidencial. El 28 de julio pasado elegimos a Edmundo González como presidente, pero el agujero negro se tragó la voluntad de casi ocho millones de venezolanos. Según el Foro Penal Venezolano, al 15 de enero había 1687 presos políticos, entre ellos Enrique Márquez, quien fue candidato presidencial, 43 de ellos con ubicación desconocida, la mayoría por las elecciones del 28J. Además, hay cinco compatriotas refugiados en la embajada de Argentina con restricciones de luz, agua y suministro de medicinas.

Ahora Maduro está convocando a elección de gobernadores. Algunos piensan que para preservar espacios hay que votar. Cabe recordar que, cuando hemos ganado gobernaciones, a estas les quitaron competencias; que Antonio Ledezma fue encarcelado cuando era nuestro alcalde metropolitano y tuvo que exiliarse. El agujero negro se tragó las directivas legales de varios partidos, creó partidos de maletín y compró algunos candidatos electos de la oposición.

Cabe citar el caso de Iraida Villasmil, presidenta de Consejo Legislativo del Zulia, militante de Un Nuevo Tiempo, quien dio una declaración bochornosa reconociendo a Maduro. Cabe preguntar si se volteó o si por ultimátum del régimen decidió reconocerlo. Si este fuese el caso, ha debido correr el riesgo de que la destituyeran o renunciar, pero prefirió enlodarse. También el de Aimé Nogal, rectora del CNE, simpatizante de ese partido, que enmudeció a pesar de tener evidencias del triunfo de Edmundo González.

Estamos conscientes de que la decisión de votar, o no, tiene argumentos a favor y en contra y no dudamos de que algunos opositores de buena fe piensan que no hay que dejar espacios vacíos. Sin embargo, ojalá consideren que esos espacios son siempre devorados por el agujero negro del totalitarismo, que María Corina ha declarado que no se debe votar hasta tanto no se reconozca el resultado del 28J. Además, que no es casualidad que Bernabé Gutiérrez, Timoteo, José Brito y otros alacranes prediquen que hay que votar, ya que necesitan su mendrugo de pan y no les importa que Venezuela sea devorada por el agujero negro del totalitarismo.

Como (había) en botica

Solidaridad con los compatriotas y otros emigrantes acosados por las injustas medidas de Trump.

Lamentamos el fallecimiento de Pedro Marcano, excelente profesional, querido compañero de trabajo en Palmaven y miembro de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

