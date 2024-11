Opinión

La importancia de la empatía y la inclusión al viajar

Eduardo Frontado 25/11/2024

Es esencial que, como sociedad, comprendamos la importancia de la empatía y la inclusión al viajar

@eduardofrontado

En un mundo en constante cambio, donde las interacciones humanas están influenciadas por creencias, miedos y limitaciones individuales, es crucial recordar la relevancia del lenguaje y las acciones que surgen a partir de él. Cada ser humano tiene una perspectiva distinta y válida, lo que refleja no solo sus experiencias personales, sino también sus circunstancias y desafíos. Es esencial que, como sociedad, comprendamos la importancia de la empatía y la inclusión, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que involucran a personas con cualidades o capacidades diferentes.

Viajar con una persona que tiene necesidades particulares puede ser un reto, no solo para esa persona, sino también para su acompañante, a quien me gusta referirme como su “líder vital”. Este rol no es solo de cuidado, sino de amor, comprensión y apoyo incondicional. Sin embargo, lo que a menudo añade una capa adicional de dificultad a esta experiencia son los prejuicios, miedos y opiniones que emiten los demás, es decir, la sociedad en la que vivimos.

Tomemos como ejemplo un viaje en avión, uno de esos que puede durar unas ocho horas. Este tipo de trayecto puede parecer largo y tedioso para cualquiera, pero para alguien con cualidades distintas es particularmente desafiante. En muchos casos, estas personas no pueden levantarse para cumplir con sus necesidades fisiológicas, lo que genera incomodidad, ansiedad e incluso miedo. Peor aun, estas situaciones son frecuentemente juzgadas por aquellos que no comprenden la realidad de las personas con capacidades diferentes. Es desgarrador pensar que cumplir con una necesidad humana básica pueda ser visto como un “acto inapropiado” simplemente porque no se ajusta a la percepción de normalidad de los demás.

Es imprescindible que comprendamos las necesidades de cada persona y abandonemos los juicios que nos impiden ver la humanidad detrás de cada acción. Nadie tiene el derecho de criticar la forma en que los demás enfrentan situaciones que, para algunos, pueden parecer simples, pero que para otros representan verdaderas pruebas de vida.

A pesar de estos desafíos, viajar sigue siendo una oportunidad invalorable para expandir horizontes, aprender de nuevas culturas y recargar energías. Aunque para algunas personas un vuelo de ocho horas pueda generar ansiedad, para todos es vital encontrar momentos de escape, aventuras que nos permitan conectar con nuevas experiencias y alimentar nuestra alma. La vida no debe ser solo trabajo y responsabilidad; debemos encontrar un equilibrio que incluya el disfrute y el crecimiento personal, elementos esenciales para la salud mental.

Es preocupante escuchar comentarios de aquellos que no comprenden la experiencia de ser un cuidador, quienes ven a las personas con capacidades distintas como una “carga”. Esta visión limitada refleja una falta de entendimiento profundo sobre lo que significa vivir en un mundo que, aunque no siempre esté preparado para la inclusión, puede ser transformado por quienes enfrentan estos desafíos con valentía y determinación. Las personas con cualidades diferentes no están aquí para ajustarse a las expectativas del mundo; están aquí para enseñarnos a ver la vida desde una perspectiva enriquecedora, donde lo material queda en segundo plano y lo verdaderamente valioso son los pequeños detalles que alimentan el alma.

