Mi amigo el mango

Juan E. Fernández 29/09/2024

Fue en el anaquel de las frutas y verduras que vi al mango. Él me llamó con sus colores, pero sobre todo con su olor

Hace dos semanas me topé con un amigo de la infancia, me lo encontré en un Walmart de Ciudad de México. Estoy hablando del mango.

Resulta que cuando me tocó viajar a México, en lugar de alojarme en un hotel, decidí alquilar un Airbnb en la zona de Polanco. Lo bueno de esta app es que puedes seleccionar un lugar cómodo donde quedarte con las comodidades que quieras; lo malo es que tienes que cocinar tú. Es por eso que estaba junto con mis compañeros de trabajo, haciendo las compras para la semana, cuando me encontré de frente con mi amigo el mango.

Fue en el anaquel de las frutas y verduras que lo vi. Él me llamó con sus colores, pero sobre todo con su olor. Quiero aclarar que en Buenos Aires hay mango, pero es un mango chico, sin gracia, que me parece traen desde Ecuador. Desde que vivo en la capital argentina comí mango un par de veces y me pareció una fruta sin sabor.

Pero este mango mexicano era similar al que comía en Caracas, o al que cultivaba papá en nuestra casa de San Antonio de Cúa, un poblado en los Valles del Tuy, donde mi hermano y yo pasamos nuestra infancia.

Al verlo no oculté mi emoción. Tomé el mango, lo olí, lo abracé y lo metí en el carrito. Uno de mis amigos argentinos comentó:

–Dale boludo, si en Buenos Aires hay mango, ¿acaso no comiste?

A lo que le contesté:

–Ese mango ecuatoriano que venden en Argentina no es mango, es agua.

A partir de ahí apuré las compras porque solamente quería llegar al departamento y probar aquella exquisitez originaria de la India. ¿Acaso creyó usted, amigo lector, que esta fruta viene del Caribe? Pues no; de hecho, es procedente del sur de India y del archipiélago malayo.

Cuando llegamos al departamento, corté la fruta, la comimos con mis amigos y a los tres nos voló la cabeza. Para ellos era un sabor que nunca antes habían probado. En mi caso fue un portal que me llevó a la maravillosa infancia que viví.

El primer bocado me llevó al árbol de mango injertado con piña que estaba justo frente a la casa de Cúa, donde nos subíamos a comer la fruta hasta más no poder con mi hermano Gabriel, los primos y nuestro vecino Juan Carlos.

Ya en el segundo recordé primero a mi abuela y después a papá hirviendo en una olla muy grande muchos pedazos de mango que luego se convertirían en rica jalea.

También recordé cómo, entre 2016 y 2017, cuando se vino la gran escasez de alimentos en Venezuela, muchas familias sobrevivieron gracias a los árboles de mango ubicados en La Florida o en Los Palos Grandes.

Ahora que lo pienso, el mango siempre ha estado presente en cada etapa de mi vida. Incluso en la universidad, cuando nuestro profesor de periodismo Cesar Torres siempre decía:

–¿Alguien sabía que Simón Bolívar nunca comió mango?

Este dato me impulsó a investigar la veracidad de esta anécdota frutal/histórica. Que luego refuté, pues según un artículo de Patricia Smith, y de una investigación de Gabriel García Márquez, las primeras semillas de mango llegaron a Venezuela en 1789. Las transportó Fermín de Sansinenea en un barco de la Compañía Guipuzcoana. Estas semillas fueron sembradas en Angostura, hoy Ciudad Bolívar, para ese mismo año.

Según explicó García Márquez luego de su investigación para escribir El General en su laberinto, Simón Bolívar comió mangos en Angostura, junto con Josefina Machado, entre 1817 y 1819.

Aunque el historiador venezolano Vinicio Romero le pidió a García Márquez que se retractara, pues, según sus investigaciones, el mango llegó a Venezuela en 1880, cuando ya Bolívar había muerto (en 1830).

Pero posteriormente Pablo Ojer confirmó en un artículo del Diario de Caracas que el mango llegó en 1789, avalando la teoría de Smith y García Márquez, y echando por tierra la de Romero.

En el artículo titulado Sansinenea, introductor del mango en Guayana, Pablo Ojer cuenta cómo el navegante español Fermín de Sansinenea trajo esa fruta a Venezuela tras comprarles semillas a comerciantes de cayena que estaban en permanente contacto con la India.

En una carta enviada al ministro Antonio Valdés, fechada el 29 de abril de 1789, Sansinenea explica que no solo llevó la semilla a Venezuela, sino que explicó cómo sembrarla.

Bueno no me quiero ir por las ramas… de la mata de mango (ya saben que siempre trato de meter un chiste). Solo quería aprovechar este espacio para homenajear a esta maravillosa fruta que forma parte no solo de mi historia personal, sino de la historia de Venezuela.

Hasta la semana que viene.

