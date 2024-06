Opinión

¡Nuestra mejor hora!

Eddie A. Ramírez S. 18/06/2024

En Venezuela enfrentamos un régimen que atropella la Constitución y, por fraude continuado, ha hecho cuesta arriba ganar una elección. A pesar de esto, podemos decir que estamos en nuestra mejor hora

El pasado 6 de junio se conmemoraron 80 años del desembarco de la fuerza aliada en Normandía que logró vencer al totalitarismo nazi. Es obligatorio recordar que ello fue posible porque, cuatro años antes, tal día como hoy 18 de junio, en 1940, dos discursos motivaron a luchar hasta vencer. Ello evidencia el poder del liderazgo. Cuando se pronunciaron, Alemania controlaba parte de Polonia y totalmente a Checoslovaquia, Austria, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Noruega y Dinamarca, y parecía inminente la invasión a la Gran Bretaña; además, había firmado un pacto de no agresión con Rusia y los Estados Unidos permanecían neutrales. Parecía que todo estaba perdido.

A pesar de esta situación tan adversa, Churchill hizo un llamado a sus compatriotas a prepararse para cumplir con sus deberes y a no dudar de que, si el imperio británico dura mil años, los hombres del futuro dirán: aquella fue su mejor hora. Ese mismo día, desde su exilio en Inglaterra, De Gaulle hizo un llamado afirmando que pase lo que pase, la llama de la Resistencia francesa no debe apagarse y no se apagará. Ambos líderes enfrentaron fuerte oposición de quienes pensaban que era imprescindible apaciguar y pactar con el enemigo. Es interesante que, después de la guerra, tanto el León británico, como el general francés, propiciaron la reconstrucción de Alemania y la reconciliación.

Guardando la enorme distancia, en Venezuela enfrentamos también un régimen totalitario que controla los poderes del Estado. Esto le ha permitido atropellar la Constitución y, por medio de un fraude continuado, ha hecho cuesta arriba ganar una elección. A pesar de esto, podemos decir que estamos en nuestra mejor hora.

Contamos con María Corina, una líder que no solo les ha llegado a los ciudadanos de todos los estratos sociales, sino que sabe lo que hay que hacer. Por ello, Maduro la vetó al estar consciente de que no podía medirse con ella. Como se dice en criollo, era mucho camisón para él, pero se equivocó pensando que había hecho el mandado. María Corina y los partidos de la Plataforma Unitaria lanzaron un candidato ecuánime, que inspira confianza y tiene un mensaje claro y sensato. Edmundo caló en la gente y sin duda ganará por amplia mayoría.

Desde luego, tendremos que seguir venciendo obstáculos. La lucha es desigual y el régimen pretende perpetuarse. Los demócratas tenemos que seguir informando al elector para que no se confunda. La tarjeta de Acción Democrática no es la del partido legítimo, sino del que impuso Maduro y el candidato Martínez es un sinvergüenza que fue designado diputado por el régimen y ahora postulado a la presidencia para intentar engañar al electorado. Ecarri, Brito, Ceballos y Bertucci también son propiciados por Maduro. Márquez y Rausseo saben que solo tienen un puñado muy pequeño de partidarios y si no se retiran es porque también están ganados a hacerle el juego a Maduro.

Votar, tener testigos en las mesas electorales, presenciar el escrutinio y disponer de las actas es imprescindible. Todos tenemos que aportar recursos para que esto sea una realidad. Tengamos confianza de que lograremos el triunfo de Edmundo para dejar de lado las confrontaciones, recuperar la economía, disminuir la pobreza, reunificar las familias hoy dispersas por el mundo, que no haya presos políticos, ni exiliados y que se respete la Constitución, especialmente que no ocurran violaciones a los derechos humanos. ¡Claro que es posible, estamos en nuestra mejor hora!

Como (había) en botica

Maduro está recibiendo más palos que una piñata: 1) María Corina es aclamada en todos los pueblos y las encuestas dan a Edmundo como vencedor el 28 de julio. 2) Los gobernantes de Canadá, Francia, Alemania Japón, Reino Unido, Estados Unidos e Italia, (G7), le solicitaron que realice elección competitiva e inclusiva, cese del acoso a la oposición, la libertad de los presos políticos y expresaron preocupación por el retiro de la invitación a los observadores electorales de la Unión Europea y el estancamiento de los compromisos de Barbados. 3) El presidente Boric declaró que las instituciones en Venezuela están claramente deterioradas, criticó las violaciones a los derechos humanos y la falta de interés en esclarecer el asesinato político del teniente Ojeda. 4) La Legislatura de Buenos Aires lo declaró persona no grata por las violaciones a los derechos humanos y 5) Lula y Petro lo instan a realizar elecciones libres y a respetar Acuerdo de Barbados.

Lamentamos los fallecimientos de Susana Ferraris Bertorelli y de Orlando Cárdenas Borjas, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com 11/5/2024

