Un llamado a la libertad y la justicia, por Carolina Jaimes Branger - Runrun

Sí, lo sé. Me dirán que pierdo el tiempo haciendo llamados –al menos en Venezuela– por la justicia y la libertad. Pero no me rindo: la lucha por los derechos humanos ha sido una preocupación constante en Venezuela y en buena parte de la comunidad internacional.

Uno de los temas más debatidos es el de los presos políticos. La alegría que sentí cuando salieron “liberadas” cinco personas, Juan Requesens, Roland Carreño, Marco Garcés, Mariana Barreto y Eurinel Rincón, que jamás, léase bien, jamás, debieron estar presos, fue inmensurable. Pero me quedó el sinsabor de quienes todavía siguen encarcelados sin razón.

En países con regímenes totalitarios como Venezuela, esta problemática ha adquirido una relevancia significativa. En este artículo trataré de examinar la situación de los presos políticos en Venezuela, destacando los desafíos que enfrentan y la necesidad urgente de garantizar su libertad y justicia. Ojalá las negociaciones de Barbados logren sacar a todos.

Y es que el contexto y las cifras preocupan: en los últimos años, Venezuela ha sido objeto de críticas y preocupación por la creciente detención y encarcelamiento de personas por motivos políticos. Según informes de organizaciones de derechos humanos, el número de presos políticos ha aumentado considerablemente. Estos presos incluyen líderes de la oposición, activistas, periodistas y ciudadanos que han expresado su disidencia política o cualquier otra razón que haya molestado al régimen.

La situación de los presos políticos en Venezuela es descrita en todos los países civilizados como una violación sistemática de los derechos humanos y un detrimento del Estado de derecho. Muchos de estos individuos fueron detenidos sin un debido proceso legal, enfrentando acusaciones infundadas y juicios –si es que los hubo– injustos. Además, los informes de torturas, malos tratos y condiciones inhumanas en las prisiones son denunciados repetidamente, lo que agrava aun más la situación.

La detención de presos políticos no solo afecta a los individuos y sus familias, sino que también tiene un impacto significativo en la sociedad venezolana en su conjunto. La persecución a la disidencia política y la falta de libertades fundamentales generan un clima de miedo y autocensura.

Ante esta problemática, es imperativo que la comunidad internacional y los actores nacionales trabajen en conjunto para abordar la situación de los presos políticos en Venezuela. En las negociaciones deberían incluir cláusulas para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y el debido proceso legal. Asimismo, se deben establecer mecanismos de supervisión independientes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.

Pienso en los policías metropolitanos todavía encerrados, Erasmo Bolívar, Héctor Rovain y Luis Molina. Si hubieran sido delincuentes comunes, ya hace rato estarían sueltos y volviendo a delinquir. Pero estos cumplían con su deber y cayeron en la vorágine del odio de Hugo Chávez… Su situación es una preocupación apremiante que requiere una respuesta urgente y decidida. La privación de libertad por motivos políticos y las violaciones de los derechos humanos no pueden ser toleradas en una sociedad. Claro, aunque la nuestra no es una sociedad democrática, sigue siendo una situación intolerable.

La situación mental de un preso político puede variar significativamente dependiendo de diversos factores, como la duración de su encarcelamiento, las condiciones de detención, el apoyo social disponible y las circunstancias personales del individuo. En general, es común que los presos políticos experimenten una serie de desafíos emocionales y psicológicos debido al estrés, la incertidumbre y la privación de libertad que conlleva su situación. Algunos posibles efectos incluyen ansiedad, depresión, sentimientos de aislamiento, traumas y dificultades para mantener la esperanza.

Es fundamental entonces que la comunidad internacional, los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos se unan en la defensa de la justicia y la libertad en Venezuela, trabajando para poner fin a la detención arbitraria y asegurar un futuro más justo y libre para todos los ciudadanos.

