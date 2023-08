Fueron los petroleros, no el petróleo, por Eddie A. Ramírez S. - Runrun

Sea propicia la reciente celebración, el 1 de agosto, de los 65 años de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo para expresar mi respeto por los trabajadores que situaron a Pdvsa entre la segunda y tercera empresa mundial

El petróleo es un recurso cuyo valor es cero si no se extrae, procesa y comercializa. No brota solo, salvo en los llamados menes, de los que surgen pequeñas cantidades que no son aprovechables económicamente. Se requiere que los geólogos exploren para ubicar yacimientos para extraerlo. Una vez en la superficie su valor sigue siendo cero si no hay refinadores que lo transformen en combustibles, aceites y otros productos a los que los petroquímicos le agregan valor. El siguiente paso es comercializarlo. La viabilidad de las grandes inversiones requeridas la evalúan los expertos en finanzas. Es decir, es una operación muy compleja que requiere recursos humanos capacitados. Caso contrario, el petróleo no puede contribuir al desarrollo de los países.

Esto viene a colación porque hay mucha desinformación y poco conocimiento de la labor de los petroleros. Sea propicia la reciente celebración, el 1 de agosto, de los 65 años de la creación de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP), para expresar mi respeto y admiración por los ejecutivos, profesionales, técnicos , obreros y personal de apoyo que con mística hicieron posible que Venezuela llegase a ser el primer exportador y el segundo productor mundial de petróleo, que el proceso de nacionalización se realizara sin traumas y que Pdvsa se ubicara entre la segunda y tercera empresa mundial.

En general, el común de los venezolanos ha tenido una relación distante con los trabajadores petroleros, el sector político democrático los ha visto con cierta desconfianza y los políticos de extrema izquierda los han tenido como blanco de sus ataques. Las descalificaciones han sido desde ser arrogantes hasta traidores. Arrogantes los ha habido, al igual que en otras profesiones. pitiyankis es el epíteto preferido de la gente de extrema izquierda que, como dice el chiste, cuando descubren infidelidad marital le caen a pedradas a la embajada estadounidense. Para lograr construir una empresa del primer mundo, los petroleros evitaron ser activistas políticos. Después de los sucesos de la defensa de la meritocracia en abril del 2002 y de la defensa de la democracia en diciembre de ese mismo año, emergieron los rojos agazapados que destruyeron Pdvsa.

La SVIP la fundaron dieciocho destacados profesionales. Fernando Sánchez, quien fue su presidente, nos proporcionó un breve perfil de algunos de ellos. “Su primer presidente fue Juan Jones Parra (h), destacado investigador y profesor universitario, quien enfatizaba la importancia de la educación y los valores. Rubén Caro, pionero en la conservación y utilización del gas. Jesús Rafael Cabello, pionero de la industrialización de corrientes de refinación, fundador de Puramin para producir aceites y grasas. José Gregorio Páez, organizador de los Congresos Petroleros que realizaron aportes en los procesos de nacionalización e internacionalización. Humberto Peñaloza, fundador de la petrolera Mito Juan, de la Cámara Petrolera, Emisora Cultural de Caracas, Orquesta Filarmónica Nacional, tenaz predicador de la ética y los valores”.

Un experto petrolero como Gustavo Coronel ha escrito al respecto con la autoridad de un Ulises narrando la Odisea, como diría el escritor venezolano Eduardo Blanco. Quien esto escribe, ingeniero agrónomo, durante unos cincuenta años he estado relacionado con esta actividad. Entre 1971 y 1988, desde el Servicio Shell para el Agricultor, posteriormente Fundación Servicio para el Agricultor (Fusagri), organizaciones sin fines de lucro que realizaron importantes aportes al sector agrícola gracias al apoyo de la industria petrolera, lo cual me permitió conocer a gerentes y personal técnico.

Los siguientes 18 años tuve el privilegio de trabajar en Palmaven, filial de Pdvsa, en el área de agricultura, ambiente y comunidades, por lo que pude conocer cómo se practicaba la meritocracia, discutían los proyecto y se evaluaban los resultados, así como relacionarme con directores y presidentes de Pdvsa y filiales. Desde el 2002 a la fecha, como miembro de la Asociación Civil Gente del Petróleo, he comprobado el elevado grado de compromiso con el país de los trabajadores despedidos ilegalmente de Pdvsa y filiales, y de los jubilados.

Para no cometer omisiones debería no citar nombres de petroleros a quienes admiro, pero no puedo evitar identificar a los que conocí más de cerca y que ya no están en este plano. Claus Graff y Pablo Reimpell fueron vicepresidentes de Pdvsa; Samuel Wilhelm, Arévalo Guzmán Reyes y Joaquin Tredenick fueron directores de Pdvsa; Alberto Quirós Corradi y Carlos Castillo fueron presidentes de Maraven y Ramón Cornieles, director de esa filial. Juan Chacín Guzmán fue presidente de Pdvsa y cuando se jubiló tuvo la amabilidad de acompañarnos en las reuniones de la junta directiva de Palmaven, en las que nos brindó sabios consejos. El geólogo Aníbal Martínez tuvo mucho prestigio internacional y Efraín Barberíi, fue un excelente educador petrolero.

Hoy, los miembros de la SVIP, del Centro de Orientación en Energía (Coener), Gente del Petróleo, Unapetrol y otros profesionales elaboran planes para la recuperación de nuestra industria petrolera y para el proceso de transición del uso de energía fósil a fuentes renovables, con el objeto de contribuir a un futuro con mejor calidad de vida para los venezolanos. Los petroleros seguimos presentes y comprometidos.

Como (había) en botica

El acuerdo político firmado por los candidatos a la primaria es un excelente primer paso.

Felicitaciones a Miguel Henrique Otero por los 80 años de El Nacional, diario que sigue luchando contra los embates del régimen.

Gerardo Márquez, gobernador de Trujillo, es cobarde y delincuente. Instigar a la población a caerle a “coñazos” a María Corina Machado es bochornoso. Imita a Rafael Ramírez Carreño, de igual calaña, quien amenazó con “sacar a coñazos” a los trabajadores de Pdvsa que no fuesen rojos.

La sumisa e infeliz jueza Grendy Duque obedeció órdenes de Tarek Saab y de Maduro de sentenciar a dieciséis años de cárcel a seis luchadores sociales.

El general Elio Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional incurrió en varios delitos al atacar al sector político de la oposición.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

