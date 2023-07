Francia, conmemoración con problemas y bomberos, por Armando Martini - Runrun

La Francia que no le teme a Putin, de históricos dirigentes, está presidida hoy por quien no sabe qué hacer ante los disturbios, incendios y destrozos

@ArmandoMartini

La Francia republicana que comenzó con desórdenes, decapitaciones y excesos de una revolución que terminó consagrando filosóficamente y por escrito una verdadera revolución social y política. La del fin de la monarquía, el falso derecho divino de los reyes y el comienzo de la libertad, igualdad y fraternidad.

Celebra su día, recuerdo de la revolución que guillotinó a la monarquía y trajo a Napoleón Bonaparte, oficial de artillería, que encabezó la recuperación con la guerra de la Francia hambreada, derrotado por el invierno ruso; después glorificado en la historia, aunque regó de cadáveres franceses los campos de Europa. Sin embargo, dejó la puerta abierta a una democracia a la cual le faltaban décadas de sangre y llanto, hasta la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno posguerra de Charles De Gaulle, que instaló el camino a la restauración de la grandeur de la France y su firmeza democrática.

Los franceses aguantaron a Napoleón, de ascendencia italiana con apellido Buonaparte, y a un monarca que se encasquetó el número III también llamado Napoleón, echado de México que prefirió al indígena culto Benito Juárez y una democracia a su estilo, antes que el enviado por la falluta monarquía. Para décadas después, sucumbir a la politiquería populista y comunista, a falta de algo mejor.

Francia celebró una democracia que se hizo grande gracias a la firme convicción de un ciudadano de un metro noventa, que sin tropas se hizo parte de los ganadores de la II Guerra Mundial, aceptó la Legión de Honor, pero jamás se dejó tentar por ascensos y solo lució, aun como presidente, una estrella solitaria del general de brigada; y calló a quienes pretendían derrocarlo. Inició la Francia tecnológica, industrial y poderosa, la que no tuvo temor de instalar una extensa y eficiente red de producción de energía nuclear y hoy, líder de Europa.

Arde Francia

No le teme a Putin, esa Francia de grandes dirigentes, presidida por quien no sabe qué hacer ante una situación de disturbios, violencia callejera, incendios y destrozos, que gaguea sobre juegos digitales y no tiene voluntad para dar respaldo a policías y soldados que tratan de controlar solos y sin apoyo político las revueltas generadas por legislaciones complacientes y una economía descuidada por años.

Francia se desintegra entre la burguesía apacible, y los revestidos con documentación legal, con generaciones nacidas en territorio francés, pero que se niegan reconocerlo. Perjuros de la apertura imprudente de los mismos que guillotinaron a una monarquía con siglos de tradición. Esa Francia con historia va a necesitar mano fuerte y decidida para corregir excesos nada motivantes de su estilo de democracia.

Francia, la de los franceses, es un país de magníficas siembras, poderosa y moderna industria, mientras los arrabales van siendo cada día más controlados por los que ignoran la ley, en demanda de que el resto les pertenezca y obedezca.

Hoy una Francia agrede a la otra. La que se quiere imponer, desea terminar con la que creció con reyes, cultura y poderío. La de San Luis rey de Francia, tanto como la del rey Sol, como la del infortunado Luis XVI, la de Napoleón y Charles De Gaulle, obligando una Francia nueva, miserable y fanática. Macron fue advertido, nada hizo y ahora no le alcanzan las mangueras.

Podrán tener razón o no para destruir la Francia en la cual han nacido y se han formado, pero la están combatiendo, enfrentando, destruyendo e incendiando. Es un problema sociopolítico grave, pero el presidente se ha congelado, no sabe qué hacer, lo único que se le ocurre es dejar en el aire y sin soporte político a policías y militares.

A los franceses que rechazan ser franceses y al desconcierto ciudadano, la Francia de siempre se unirá para reajustarse y recuperar su grandeza. El fanatismo no derrotará a los bomberos.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es