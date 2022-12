DiarioDeUcrania | Putin y Ucrania, por Tony Bianchi - Runrun

Imagen en la revista El Orden Mundial

Putin ha dicho que cree en una solución diplomática en Ucrania. Pero una lectura más profunda del contexto de su declaración debería atenuar cualquier ilusión

El ser que con el pasar de los meses, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero, se ha convertido en una de las personas más detestadas del planeta, es decir Vladímir Putin, y que se ha atribuido la autoría del bombardeo de infraestructuras eléctricas ucranianas, ha afirmado que cree en una posible solución diplomática.

“Eventualmente tendrá que haber un acuerdo sobre Ucrania, es inevitable que esto suceda. Tomará algún tiempo, tomará negociaciones, pero estamos abiertos a esta posibilidad”, ha dicho textualmente Putin.

Pero una lectura más profunda del contexto de su declaración debería atenuar cualquier ilusión. El zar afirmó que tiene «la mente abierta» al referirse a las declaraciones del canciller alemán Olaf Schulz, quien dijo que hablar de un posible acuerdo de cese al fuego sería equivalente a que Ucrania se anotara otros éxitos militares en contra de Rusia.

Pero luego Putin añadió que su confianza en los países occidentales ya es “casi nula”.

Tal vez la disposición de Putin a negociar exista realmente. Así como sus dudas y su resistencia. Y no hay que olvidar que acaba de acordar el canje del espía ruso Viktor Bout, detenido en los Estados Unidos, por la basquetbolista norteamericana Brittney Griner, detenida en Rusia.

El comentario de Putin que el intercambio de prisioneros “se trata del resultado de intensas discusiones y de la búsqueda de un compromiso,” añadiendo que “nos planteamos el objetivo de pasar de esta negociación a otras aun más importantes”, es significativo.

También comentó, a su manera, la pena de prisión de 8 años que acaba de imponerse a Ilya Yashin, exdiputado de distrito de Moscú, condenado por supuestamente haber desacreditado a las fuerzas armadas con un post sobre la masacre de Bucha. “Considero inadmisible cualquier injerencia en la actividad de los tribunales”.

Finalmente, sobre el límite del precio al petróleo ruso, impuesto por la Comunidad Europea como sanción adicional por el conflicto con Ucrania, Putin reiteró que Rusia cesará las ventas de su crudo a los países que adopten esa medida, y que Rusia inclusive podría reducir sus extracciones de crudo.

Putin y Ucrania: mucho palo y poca zanahoria

El líder del Kremlin ha reconocido la existencia de «problemas logísticos» en Ucrania. Y al aclarar que sus pensamientos sobre la duración de la llamada “operación militar especial,” o sea la invasión del país vecino, “depende de la duración del proceso de recomposición” que afecta a Rusia, muestra su estado de ánimo.

Finalmente, sobre la posibilidad de que el conflicto llegue a ser un enfrentamiento nuclear, el zar dijo que Rusia “no tiene un mandato legal para lanzar un ataque preventivo, a diferencia de Estados Unidos” y recordó que Rusia tiene las armas para «borrar de la Tierra” a quien sea que ataque por primero.

Como siempre, mucho palo y poca zanahoria (o en inglés) “a lot of stick and little or no carrot.”

Mientras tanto, en la ciudad de Kadiivka en la región de Lusansk, ocupada por Rusia, reportan una gran explosión en un hotel usada como la sede del grupo mercenario ruso Wagner. El administrador ruso de Lugansk, Sergei Gaidai, envió un mensaje a la prensa revelando que “en Kadiivka algo explotó en la sede del grupo Wagner y las pérdidas para los mercenarios fueron muy importantes”.

En Odessa, las autoridades ucranianas están haciendo todo lo posible para restaurar la luz. Así lo afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en su videomensaje vespertino de ayer, añadiendo que “a partir de este momento, ha sido posible restablecer parcialmente los suministros eléctricos a Odessa y otras ciudades y distritos de la región. Estamos haciendo todo lo que podemos en las condiciones posteriores a los golpes rusos”, dijo Zelensky.

El presidente ucraniano reiteró que “la derrota militar de los rusos, las sanciones contra Moscú y el sabotaje interno en la Federación Rusa son necesarias para asegurar la victoria de Ucrania y restauración de la seguridad global.”

