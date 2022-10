Humano Derecho #259 con Geraldine Quiróz, de la fundación Angelitos Down   - Runrun

Angelitos Down es una fundación privada sin fines de lucro enfocada en apoyar integralmente a las personas con síndrome de Down y sus familias

¿Qué llevó a establecer Angelitos Down como fundación? ¿Tienen una data de cuántas personas han podido apoyar gracias a la fundación? ¿De qué forma apoyan a las personas con síndrome de Down? Conversamos de estos y otros temas con Geraldine Quiroz, representante de la fundación Angelitos Down. Ella nos hablará acerca de todos los temas relacionados con su organización y proyectos.

Angelitos Down es una fundación privada sin fines de lucro cuya actividad está dirigida a servir de apoyo a las personas con síndrome de Down y sus familias, así como a su óptimo desarrollo e integración social a la sociedad.

“Ningún joven con síndrome de Down se ha graduado de la universidad aquí en Venezuela, ¿por qué en otros países sí se gradúan?

Quiroz plantea otra reflexión: “Si vemos que hay estudios e informes médicos que dicen que un niño con síndrome de Down está apto para una educación regular, ¿por qué hay tanta resistencia todavía con este tema en las instituciones educativas?

Informa Quiroz que desde la fundación que representa están en campaña para promocionar la educación inclusiva, “ya que en el Táchira el conocimiento respecto a este tema es muy pobre”.

