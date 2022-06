Cuestionario 2.0 | Luis Vicente León, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Doce respuestas que trazan el perfil tecnológico de Luis Vicente León, en nuestro Cuestionario 2.0

Nuestro invitado del Cuestionario 2.0 del día de hoy tiene dos tareas que posiblemente sean casi igual de difíciles: la primera, es ser padre de morochos; y, la segunda, es tratar de explicarle al público nacional e internacional la realidad económica y circunstancial del país. Nuestro invitado para este Cuestionario 2.0, es nada más y nada menos que Luis Vicente León.

–¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

–Es difícil establecer solo una cosa buena de la tecnología. Lo que cambió realmente perceptible es la capacidad de comunicarse. Mi posibilidad de estar conectado con mi gente, de poder estar presente independientemente de donde me encontraba.

–¿Cuál fue el primer celular que tuviste?

–Yo sí tuve acceso a prácticamente el primer celular que entró en el mercado de Venezuela, era un ladrillo Motorola, un teléfono grandísimo y, además, carísimo.

–¿Qué es para ti lo peor que tiene la tecnología?

–Yo creo que lo peor ha sido la sobrecomunicación, jajaja. Es decir, la competencia que tiene el estar hiperconectado, estar informado, estar encima de tu teléfono celular, de tu computadora, y ahora hasta del reloj.

–¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

–La peor pena fue con un cliente que estaba pidiendo información sobre un dato, que era un dato perfectamente correcto, para una elección. Y el cliente me escribió no solo para pedirme una explicación sino también para decirme que eso era imposible, que él no podía estar tan bajo en las encuestas, que cuando salía a la calle todo el mundo lo abrazaba y le decía que iba a votar por él.

Nosotros llamamos a eso “el síndrome del candidato”, pero bueno, no se lo estaba diciendo a él de manera directa. Luego de responderle a él, le escribí a uno de los consultores y le dije “Aquí apareció otro con el síndrome del candidato”. Y le conté, así como en broma. El teléfono se había quedado como pegado y se lo mandé fue al cliente directamente.

–Si solo pudieses seguir una cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

–Si tuviese que seguir un solo Instagram, probablemente escogiera la cuenta de @dieguisimo, el fotógrafo. Que además de parecerme que hace un trabajo espectacular, me hace siempre sentir bien viendo a mi país; y también, a veces, las problemáticas y las historias. Creo que es una estupenda cuenta de Instagram y no la quisiera perder.

–¿Cuál es tu emoji favorito?

–Me reconozco absolutamente culpable o primitivo, pero es que a los emojis no les paro. No es que me gusten ni que me desagraden, simplemente no los uso.

–¿Qué serie o película recomiendas o estás viendo vía streaming?

–Con este tema estoy bien retrasado, porque no tengo mucho tiempo y prefiero leer. Pero en este momento me quedé pegado en una serie que se llama Succession, es bien interesante.

–¿Del 1 al 10 qué tan dependiente eres de la tecnología?

–Del 1 al 10… yo soy dependiente de la tecnología un 8.

–¿Qué personalidad admiras por su manejo de lo digital?

–La persona que más admiro por su manejo de lo digital es a Jacobo Borges, que a sus 90 años ha movido esas obras maravillosas que hace a lo digital, y a terminar haciéndolas en la computadora, utilizando tecnologías incluso de impresión.

Vídeo: Jacobo Borges: más que el presente, el instante. | GALAVIS

–¿Cómo ha cambiado tu trabajo gracias a la tecnología en los últimos años?

–Radicalmente. De hecho, durante la pandemia no estuve en todo el año en Venezuela por estar afuera haciendo diligencias importantes y, sin embargo, estaba completamente conectado con la oficina.

–Si tuvieras que borrar una de estas tres apps: Instagram Facebook o Twitter, ¿cuál borrarías?

–Me confieso, yo que soy un tuitero intenso de un millón y medio de seguidores, y también un intenso en Instagram con medio millón de seguidores. No Tengo Facebook, no me interesa.

–¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Luis Vicente León en Google?

–No sé, desde esta mañana jajaja. Siempre me voy a buscar. Al final, en mi caso particular, no se trata de un tema de egocentrismo, no me estoy buscando para leerme, sino para entender si hay alguna reacción, algún ataque o alguna información que tengo que aclarar.