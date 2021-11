MoncadaRenuncia, por Carolina Jaimes Branger - Runrun

¿En qué se diferencian sujetos como Moncada de los chavistas, que para optar para cargos públicos pareciera que necesitaran prontuarios en vez de currículos?

“Hola, hola, hola… ¿cómo están? Acabo de publicar en mis historias un poco de zorras (o de putas) que por Instagram me empiezan a atacar y no tienen las “bolas” (comillas mías) de nombrarme. Yo sí puse que dos jevas más (sic) para traerme a Tulum. ¡Dejen la envidia, mis amores, que para eso soy rico, pa´ que sepan!… Así es la gente que trabaja. Que ustedes no puedan “pagá” un viaje, no puedan “disfrutá” en familia con excentricidades, ¡qué peo! Lo hago público porque yo no le tengo miedo a nadie. Y ustedes, si empiezo a hablar de ustedes, Giovanna, Nicole, Fabiana (nombra el apellido, que me reservo), Danela, porque a toditas, excepto a Nicole, me las he “agarrado”, ¡pa´ que sepan! Y lo arrecho de todo esto, pa´ terminar e irme a rumbear a Clapton, amigas, pa´ que les dé envidia, es que −no voy a mentir con los números− me escribieron casi sesenta mujeres para que las trajera a Tulum, a Cancún, a DF, todo pago. ¿Cuál es el puto problema? ¡Y lo peor es que una de todas esas jevas que me atacan, me escribió “yo voy, tengo mi prórroga perfecta”… ¡no seas tan hipócrita!”.

El video tiene casi medio millón de vistas. Quien habla es el concejal recién electo en El Hatillo con la tarjeta de la Unidad, Alejandro Moncada. No tenía ni idea de quién era hasta que la abogada María Corina Muskus, fundadora de Venezolanas Globales, puso un tuit que se volvió viral: “Al concejal de El Hatillo se le debería pedir que ponga su cargo a la orden, es decir, su renuncia. Si no, hay que exigir una disculpa pública, exigirle formación en género y derechos humanos. Como sociedad no podemos seguir tolerando estos comportamientos”.

Más claro, imposible. Yo estoy de acuerdo en que el sujeto debe renunciar. Y si no, que la cámara municipal lo destituya. ¿Es que a los políticos que aspiran a cargos públicos no se les realiza una especie de baremo? ¿No se revisan −al menos− sus redes sociales? ¿No se les hace contraloría de la proveniencia de sus bienes?

¿En qué se diferencian de los chavistas, que para optar para cargos públicos pareciera que necesitaran prontuarios en vez de currículos?

Hace una semana, nos quejamos públicamente del video de José Vicente Rangel Ávalos, donde decía que en el Instituto de la Mujer “les iban a buscar machos a todas…”. Otro que debería renunciar, o pedírsele la renuncia, aunque sabemos que eso no va a pasar. El Tribunal de Control con competencia en delitos contra la mujer, a petición de la Fiscalía General de la Nación, emitió la noche del 26 de noviembre una orden de aprehensión en contra de Moncada, a quien se acusa de violencia, acoso y hostigamiento. A Rangel, por supuesto, ni con el pétalo de una rosa. Diosdado Cabello leyó en su programa la disculpa que envió, como si eso resolviera la gravísima falta de respeto. Pero de ellos no espero otra cosa. Por el contrario, de la oposición no solo lo espero, lo exijo. ¿Cómo vamos a reconstruir el país con sujetos como Moncada? Aunque debo decir que no sé si la cárcel es lo que procede… Yo haría lo que sugirió María Corina Muskus.

Pero el video no es lo único que me disgusta de sus redes sociales: hay una foto en Washington, frente al Air Force One, donde afirma que está convencido de que “un exitoso empresario es el que necesita un país para seguir adelante, que no siempre se tiene que hablar bonito y ser políticamente correcto, QUE NO SIEMPRE HAY QUE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS…”. ¿Ah, no? ¿No siempre hay que respetar los derechos humanos? ¿De qué clase de antro salió este hombre?

Si queremos que esto cambie, no podemos seguir con los paradigmas que ha impuesto el chavismo. Alguien que aspira a ser líder de la Venezuela del futuro no puede, bajo circunstancia alguna, comportarse como un patán. No debe faltar el respeto. Tiene que controlar sus ímpetus machistas y misóginos, racistas, clasistas y homofóbicos. Un líder tiene que ser alguien que inspire, no alguien que dé asco.

El recién electo concejal también publicó un video donde se disculpa del video que describo al comienzo de este artículo. Pero se le ve nervioso, titubeante: su lenguaje corporal lo delata. No es como el primero, donde se siente sobrado.

Moncada, si tanto quieres a tu comunidad, hazle el favor y renuncia. Vete para Tulum. Es el lugar ideal para gente como tú…

