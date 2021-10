Humano Derecho #217 con Ricardo Del Búfalo - Runrun

Este peo es mi peo, y no me tengo que ir. Como digo en la canción, hay gente que se cansa; yo también a veces me agoto y sigo aquí porque no soy de ningún otro lado

¿Cómo sientes que ha cambiado el país desde «Por eso estamos como estamos» hasta «Venecadencia»? ¿Por qué elegiste el nombre Venecadencia para el disco? ¿Cuántas personas te ayudaron en la producción de la obra? Estaremos conversando con Ricardo Del Búfalo sobre todo lo relacionado con este reciente proyecto musical.

Vídeo: Sentimiento nacional | Canal en Youtube de Ricardo Del Búfalo – Tema

Ricardo Del Búfalo es un comediante y guionista venezolano. Venecadencia es el título de su primer disco y sus canciones tiene giran alrededor de “un venezolano de la decandencia”.

Al preguntarle sobre las reacciones a esta iniciativa, el humorista nos cuenta: “Varios de los comentarios que he recibido del disco son del tipo «Yo no quería saber nada de política, pero Venecadencia me reconectó de alguna manera». Y es que no hablo de política, hablo de nuestra situación, hablo de nuestra vida».

