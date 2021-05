Friends y otros reencuentros famosos de la TV, por Gonzalo Jiménez - Runrun

La reunión del elenco de la serie Friends en la plataforma HBO Max forma parte de una larga tradición televisiva para aprovechar la nostalgia de los espectadores

@gonzalomjimenez

Han transcurrido 17 años desde que la serie Friends (1994-2004) salió del aire. La sitcom, emitida originalmente en Estados Unidos por la cadena NBC, se convirtió en uno de los clásicos modernos de la televisión, dando origen a modas (el peinado de Rachel), un fallido spin-off (Joey, que solo duró dos temporadas) y toda una línea de merchandise, entre el que se cuenta incluso un set de Lego.

De allí que hubiera grandes expectativas con su programa especial de reencuentro titulado Friends: the reunion, estrenado el 27 de mayo de 2021 en la plataforma de streaming HBO Max. Fue un programa documental, con entrevistas a las seis estrellas principales: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry.

Se trata de una reunión concebida por HBO Max para incrementar su cifra de suscriptores, atraídos por la nostalgia de ver nuevamente reunidos a los actores de la popular serie. Es una estrategia empleada con frecuencia por la TV estadounidense, que cada cierto tiempo anuncia con bombos y platillos el reencuentro de una serie famosa.

Entre las series que han contado con reencuentros muchos años después de haber finalizado están La familia Addams, La pequeña casa de la pradera, Kojak, Maverick, Perry Mason, Bonanza, El bote del amor, MacGyver, Ocho son suficientes, La familia Munster, Mi bella genio, La familia Walton, ALF, Dallas, Salvado por la campana y Baywatch, entre otros. Repasemos entonces otros programas similares.

The X Files

Si bien la serie concluyó en 2002 con su novena temporada, la cadena Fox trajo de vuelta a los agentes del FBI Dana Scully (Gillian Anderson) y Fox Mulder (David Duchovny) para una temporada 10 en 2016, catorce años después del que había sido su episodio final.

Fue un regreso diferente, pues esta temporada 10 solo tuvo seis episodios. Le fue tan bien con la audiencia que Fox contempló diez nuevos capítulos en 2018. Se ignora si la serie continuará.

El príncipe del rap

El reencuentro de la comedia El príncipe del rap (The Fresh Prince of Bel-Air, 1990–1996) se produjo el 19 de noviembre de 2020 y su formato fue muy parecido al usado ahora por Friends: fue un programa especial que reunió al elenco de la serie protagonizada por Will Smith. El reparto –salvo James Avery, fallecido en 2013– contó anécdotas de la grabación.

The West Wing

La serie creada por Aaron Sorkin, The West Wing, obtuvo 26 premios Emmy cuando se emitió originalmente en TV entre 1999 y 2006. Sus diálogos inteligentes y personajes realistas mostraron un aspecto poco conocido de la política estadounidense y, en especial, de la Casa Blanca. HBO Max reunió al elenco principal de la serie el 15 de octubre de 2020 en un programa especial cuyo objetivo era incentivar el voto en las elecciones presidenciales estadounidense de ese año. El reparto leyó el guion de un episodio de la tercera temporada.

Gilmore Girls

La serie Gilmore Girls (2000–2007), protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel, fue resucitada por Netflix en 2016 en un especial de cuatro episodios titulado Gilmore Girls: a Year in the Life, que mostró cómo era la vida, transcurrida una década, de Lorelai, Rory y Emily Gilmore. Cada episodio contaba su historia ambientada en una estación diferente del año: invierno, primavera, verano y otoño.

La isla de Gilligan

De las comedias más populares de la década de 1960, Gilligan’s Island (1964-1967) trataba sobre un grupo (cuatro hombres y tres mujeres) que quedaba náufrago en una isla desértica, fuera de las rutas comerciales de los barcos.

En 1978, once años después de que emitiera su último capítulo, la cadena NBC estrenó un programa especial titulado Rescue from Gilligan’s Island, que mostraba cómo el grupo fue rescatado finalmente y las posteriores dificultades que enfrentaron los sobrevivientes para adaptarse de nuevo a vivir en la civilización. Esta reunión resultó ser un éxito de audiencia, por lo que en 1979 NBC lanzó una continuación, The Castaways on Gilligan’s Island, en la que los personajes regresan a la isla desértica del show original.

Baywatch

Conocida en Latinoamérica como Guardianes de la bahía, Baywatch (1989–2001) llegó a ser la serie con más audiencia en el mundo, convirtiendo en estrellas globales a dos de sus protagonistas, Pamela Anderson y David Hasselhoff. En 2003 se estrenó una película para TV llamada Baywatch: Hawaiian Wedding, que reunió al elenco original (incluyendo a Carmen Electra).