¿Puede el mundo evitar que Israel y Hamas cometan crímenes de guerra? 7 preguntas respondidas sobre derecho internacional - Runrun

Los combates más mortíferos en años entre Israel y Hamas habían matado a mediados de mayo a más de 200 palestinos en Gaza, incluidas decenas de niños, y al menos a 10 en Israel. Ambas partes están acusadas de violar el derecho internacional: Israel por su presunto bombardeo desproporcionado de edificios residenciales y grupos palestinos por disparar cohetes contra ciudades israelíes.

El profesor de derecho internacional Asaf Lubin (*) explica las reglas de la guerra y si se pueden hacer cumplir.

¿Las guerras se rigen por la ley?

El derecho internacional humanitario abarca un conjunto de reglas que rigen los conflictos armados. Están consagrados en tratados, algunos de los cuales tanto Israel como Palestina ratificaron. Los más importantes de estos acuerdos son los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977.

Un elemento central del derecho internacional humanitario es un conjunto básico de principios.

Primero está el principio de distinción, que obliga a las partes en conflicto a distinguir entre objetivos civiles y militares. Cada bando puede atacar solo aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, propósito o uso ofrecerían una ventaja militar definitiva si fueran neutralizados.

En segundo lugar, está el principio de proporcionalidad, según el cual cualquier “daño colateral” inevitable, como la muerte de civiles, no puede ser excesivo en relación con la ventaja militar directa prevista.

Finalmente, está el principio de precaución en los ataques, que reafirma la obligación de las partes en conflicto de hacer todo lo posible para mitigar los daños civiles.

Entonces, cuando Hamas dispara cohetes indiscriminadamente contra Tel Aviv, por ejemplo, es una clara violación del derecho internacional. De manera similar, los ataques israelíes contra rascacielos residenciales son para muchos en la comunidad internacional un crimen de guerra, porque son desproporcionados y no ofrecen una ventaja militar definitiva.

Israel no está de acuerdo, alegando que esos edificios fueron utilizados por Hamas para avanzar en su campaña militar.

Israel bombardeó un edificio que albergaba a los medios de comunicación Associated Press y Al Jazeera, así como a muchas familias palestinas.

¿Qué sucede si se alega que Israel o Hamas han cometido crímenes de guerra?

Eso depende de la voluntad de la comunidad internacional. Es posible que veamos una investigación de la Corte Penal Internacional, sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU o misiones de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Este tipo de investigaciones han ocurrido después de cada ciclo anterior de violencia entre Israel y Hamas. Informes anteriores, como el informe Goldstone de 2009, emitido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, identificaron violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario por ambas partes. Pidió a Israel que proporcionara reparaciones monetarias a las víctimas palestinas o sus supervivientes.

Sin embargo, la aplicación de la ley ha demostrado ser en gran medida ineficaz. El derecho internacional simplemente carece de las herramientas necesarias para hacer que los países poderosos rindan cuentas.

¿Ha cumplido Israel con las demandas de la ONU después de tales investigaciones?

En diferentes grados. En muchos de esos casos, Israel no aceptó la premisa básica de que sus prácticas militares violaban el derecho internacional humanitario y, por lo tanto, no cambió de rumbo.

Pero en algunas raras ocasiones, Israel pagó una compensación. Por ejemplo, en 2009 Israel pagó 10,5 millones de dólares a la ONU por daños materiales y lesiones sufridas por la organización durante el ataque de Israel a Gaza.

Cuando Israel realiza tales pagos, se hacen ex gratia: pagos de una suma global para responder a la presión internacional sin reconocer ninguna responsabilidad legal o sin crear normas legalmente vinculantes que podrían aplicarse en el futuro.

Israel no está solo en esta práctica. Otros países, incluido Estados Unidos, han realizado pagos graciables similares a los perjudicados en la guerra, sin admitir culpa o irregularidades.

¿Cuál es la posición de Estados Unidos sobre la acción militar de Israel en Gaza?

Estados Unidos ahora dice que apoya un alto el fuego. Pero ha bloqueado las declaraciones del Consejo de Seguridad de la ONU que habrían pedido tal alto el fuego y culpado a Israel, incluido un lenguaje fuerte sobre la muerte de un gran número de niños palestinos. Estados Unidos afirmó que bloqueó esas declaraciones porque no condenó también a Hamas por violar el derecho internacional.

Es una postura común de Estados Unidos en los conflictos entre Israel y Hamas exigir igualdad en el lenguaje en “ambos lados”. Pero los progresistas del Congreso en el Partido Demócrata ahora tienen una opinión diferente. Insisten en que Estados Unidos debe reconocer el desequilibrio de poder entre Israel, una superpotencia militar financiada por Estados Unidos, y Gaza, un territorio ocupado.

Israel ya estaba siendo investigado por la Corte Penal Internacional por presuntamente cometer crímenes de guerra contra palestinos. ¿Influirá el conflicto actual en ese caso?

En marzo de 2021, la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, abrió una investigación sobre presuntos ataques israelíes desproporcionados en Gaza, exactamente el mismo tipo de ataques en cuestión ahora. La investigación también cubre el programa de asentamientos de Israel en Cisjordania.

En una entrevista reciente, Bensouda dijo que la investigación seguía abierta y que su oficina está monitoreando la situación actual muy de cerca, esencialmente advirtiendo a Israel que tenga cuidado, porque el tribunal penal podría hacer que rinda cuentas.

La violencia en curso muestra que la amenaza no disuadió a ninguna de las partes. Los líderes israelíes a menudo se refieren a una “cúpula de hierro legal” para indicar el paraguas general de protección que Israel ofrece a su personal militar de cualquier proceso penal futuro.

¿Se han sumado Israel y Estados Unidos a los tratados internacionales que establecen las reglas de la guerra?

Sí, ambos ratificaron los Convenios de Ginebra, pero no sus protocolos adicionales. No obstante, la comunidad internacional reconoce ampliamente las reglas establecidas en estos acuerdos como derecho consuetudinario y, por lo tanto, son vinculantes para todos los países, independientemente de que hayan firmado o no.

Si ni Israel ni los Estados Unidos cumplen con el derecho internacional humanitario, ¿existen realmente estas reglas?

El derecho internacional cumple una función expresiva, estableciendo un estándar sobre cómo deben comportarse los países. Con el tiempo, hemos visto que estas normas desempeñan un papel cada vez más importante en la forma en que operan los países y qué acciones se consideran inaceptables.

Por ejemplo, tras el informe Goldstone de 2009, Israel se comprometió a realizar varios cambios para minimizar las bajas civiles, incluida la restricción del uso de municiones de fósforo blanco, que provocan graves quemaduras químicas.

El derecho internacional humanitario no es una panacea para todos los males del mundo. Pero estas reglas son un buen lugar para comenzar, y ciertamente vale la pena luchar por ellas.

*Asaf Lubin es profesor asociado de Derecho, de la Universidad de Indiana