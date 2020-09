Razones y sinrazones de Capriles, por Eddie A. Ramírez S. - Runrun

Henrique Capriles tomó una decisión que los más consideran es un paso desleal con los principios y valores de la democracia, mientras otros piensan que está en la dirección correcta. No es un traidor que se vendió al régimen. El que se haya equivocado o que haya tomado una decisión por cálculo personal no lo convierte en un Pierre Laval. En su intervención de una hora del pasado día 2 de septiembre dio demasiadas vueltas para excusarse de la decisión que iba a anunciar. Al respecto nos permitimos comentarla.

“Por mis gestiones personales nos sentimos satisfechos de la liberación de 110 presos políticos”, afirmó contundentemente. Ojalá consiga más liberaciones de secuestrados. Sin embargo, como él mismo dijo, está luchando desde el 2018 por la libertad de Requesens y solo ahora le cambiaron el lugar de reclusión. ¿Acaso los indultos se debieron a su gestión o a la necesidad de Maduro de ganar puntos ante la comunidad internacional para buscar apoyo a la farsa del 6D?

“Estamos luchando para que las elecciones sean libres y democráticas”, aseveró el excandidato presidencial. De acuerdo. En eso estamos todos los opositores genuinos. Cuando el Frente Amplio decidió no acudir a la farsa del 6D fue para insistir en que deben existir condiciones adecuadas, como también predican los países democráticos que nos apoyan. ¿Retirará Capriles sus candidatos si no se dan esas condiciones?

“La prioridad es la lucha contra el coronavirus, el hambre del pueblo y sus otras necesidades mínimas e luz, agua, gas y gasolina. La dirigencia ha perdido conexión con la gente y sus problemas. La gente no quiere saber de los pleitos de la oposición”. De acuerdo con Capriles, es positivo el mea culpa y preocupante que exista ese cortocircuito.

“Muchos creen que habrá un estallido social por los problemas socioeconómicos. Eso no va a ocurrir, la gente no quiere un nuevo Caracazo”. Este punto mencionado por el exgobernador es polémico y está relacionado con las sanciones, las cuales deben evaluarse. Sin embargo, cabe recordar que la escasez y elevados precios de los alimentos se deben a las expropiaciones de fincas, de empresas productoras de insumos y productos, al control de precios e inseguridad personal y jurídica en el campo. También que la escasez de gasolina y de gas de bombonas se debe a que Chávez expulsó de Pdvsa a los mejores técnicos y gerentes; y los presidentes rojos de nuestra otrora empresa modelo no invirtieron en el mantenimiento de las refinerías.

Al respecto, hay que tener presente que los estallidos sociales ocurren en el momento y circunstancias menos esperados.

“No voy a caer en descalificaciones. No soy destructor, sino constructor”. En este punto Capriles se contradijo, ya que afirmó que es un disparate la designación de embajadores y que tenemos (la oposición) “un gobierno de internet”. Con estas palabras pasadas de tono, por decir lo menos, no consideró que gracias a esos embajadores ad honorem y al presidente (e) Guaidó, hoy 58 países desconocen a Maduro y a su Asamblea Constituyente, reconocen a Guaidó, y exigen elecciones transparentes.

“Si nos dejan una rendija, debemos meter la mano y después el pie para que la puerta no se cierre. El Plan (de Guiadó y de la oposición) se agotó”. Para intentar justificar que decidió votar y postular candidatos por fuera de su partido, Capriles no mencionó que en el 2015 logramos abrir la puerta de la democracia, pero Maduro, con su Sala Constitucional espuria la cerró en nuestras narices. Fuimos a elecciones y Maduro se burló del resultado. Tampoco mencionó que los principales países democráticos no reconocen la convocatoria del 6D y, obviamente, no reconocerán los resultados.

En su comunicado del pasado día 6, Capriles mencionó un nuevo escenario si la Unión Europea acepta venir y le restó importancia al número de diputados que obtenga el oficialismo. Evidentemente esa sola observación no es suficiente ante el secuestro de las tarjetas de varios partidos y un CNE rojo.

Reconoce que no importa cuántos diputados obtendrá el régimen. ¿Entonces llama a votar solo para tener unas curules y que todo siga igual?

El usurpador sigue en Miraflores porque cuenta con el servilismo del Alto Mando militar y del TSJ. Sin mayor aclaratoria, Capriles mencionó que la Fuerza Armada debe defender la Constitución. Mientras se desarrollan otros acontecimientos, lo responsable es seguir protestando y no votar para evitar pisotear principios y valores. Tal día como hoy, hace 546 años, nació Ariosto, cabe citar uno de sus versos en Orlando furioso: “Turbarte solo debes de que a tus pactos a faltar te atrevas… Ya diré en otro canto las causas de esta ruina y de este llanto”.

