¡Gracias, Canadá! Por Orlando Viera-Blanco - Runrun

La gira del Presidente Juan Guaidó por varios países de Europa, Canadá y EEUU ha consolidado su liderazgo a lo interno y externo del país. No sólo le ha devuelto la esperanza a la gente sino ha puesto orden a la guerra confusional [paralelismos artificiosos] que quería imponer el régimen. No hay dos presidentes de la AN, ni dos presidentes de la república, ¡ni siquiera dos Venezuela!. Lo que tenemos es un valor único: la decencia y la ansiedad de paz y libertad.

Su parada en Canadá

El mundo representado en Davos, el PE; el sector demócrata de España más el Reino Unido, Francia, Canadá y EEUU han ratificado quien es el Presidente de Venezuela: Juan Guaidó Márquez. Ha quedado cementada la alianza internacional, potenciada en lo estratégico, narrativo, grupal y muy importante, en el entendimiento de la verdadera naturaleza del régimen de Caracas.

Me toca hablar más en lo humano que como Embajador. El encuentro con Juan Guaidó Márquez, el padre, el esposo, el fanático de los tiburones de la Guaira, nativo de Macuto e hijo de padres menesterosos, me permitió entrar en una dimensión diferente al político, al líder, al Presidente de la República. “¡Epa Embajador cómo está!”. Una aproximación sonriente (de Juan el amigo) que rompe el hielo instantáneamente…

Apenas salió de la aduana del aeropuerto (Ottawa), se abalanzó a la gente que esperaba, cantando con nuestros compatriotas el Himno Nacional… A Guaidó le gusta dedicarle tiempo a sus paisanos. No escatima compartir una foto, unas palabras de esperanza y un ¡dios los bendiga! Momentos después fue recibido por la Ministra de Desarrollo de Clase Media y Prosperidad, Mona Fortier, comenzando una apretada agenda que incluyó reuniones uno a uno con el Canciller Françoise Philippe Champagne; la Vice Ministro Chrystia Freeland, la Ministro de Desarrollo Internacional Karina Gould, y el Primer Ministro Justin Trudeau.

“El cambio viene y con la cooperación de nuestros aliados la recuperación será mucho más rápida que lo que muchos piensan”[…] Aquí se acabaron los diálogos y elecciones sin condiciones. El reto es removilizar, presionar y vencer. Y lo lograremos unidos y decididos. Acompáñenos que voluntad sobra. Riesgo de cárcel y desaparición forzosa lo hay. Pero lo vamos a hacer. Regresaremos a Venezuela porque la ilusión de verla libre, próspera y en paz es superior a cualquier amenaza. Es tiempo de oportunidades…”, sentenció Guaidó al terminar la reunión en el despacho del Primer Ministro Justin Trudeau. Todos impresionados de su determinación.

Debo agradecer especialmente El H.E. de Colombia en Canadá, Federico Hoyos, quien se ocupó generosamente de ofrecer una tenida de bienvenida a Presidente Guaidó con los Embajadores del Grupo de Lima, quienes quedaron satisfechos con el encuentro.

La reunión con el Canciller de Canadá Françoise Philippe Champagne, se extendió por mas de 2 horas incluyendo almuerzo de trabajo. Apoyo a la emergencia grave humanitaria [Canadá ha desembolsado más de 60 millones de dólares en auxilios a refugiados Venezolanos], articulación diplomática, ampliación de grupos de contactos con Europa; activación de otros mecanismos de ayuda humanitaria y anti corrupción, fueron parte de los tópicos conversados. Con la Ministra de Desarrollo internacional, Karina Gould se habló del plan país; del potencial de inversión canadiense en materia de tecnología, infraestructura, minería, gas y petróleo, comunicaciones, finanzas y atención ambiente. Una visión de recuperación país en corto plazo de cara a las reservas humanas y naturales de un país devastado y en situación de rebote latente.

Otro tema central de conversación fue el ecocidio que se comete en el Arco Minero y la devastación de más de 100.000 Km2 de la Amazonía, pulmón del planeta. No quedaron de lado activar programas de refugio para los venezolanos en Canadá, así como mejoramiento de los tiempos y programas migratorios especiales.

Ovación de pie

El Parlamento Canadiense también rindió honores a Juan Guiadó Márquez con una moción de reconocimiento a su investidura presidencial, acompañada con una ovación de pie en la primera sesión plenaria del calendario parlamentario canadiense. Un momento histórico, emocionante y alentador. Ver a 338 parlamentarios incluidos el PM Justin Trudeau aplaudir de pie a Juan Guaidó, reconocido por el speaker Presidente de la Cámara de los comunes como Presidente, fue un sello de autenticidad institucional trepidante.

La agenda terminó con una amena y prolongada conversación con el PM Justin Trudeau y su equipo. Sin duda un encuentro empático entre mandatarios de nueva generación. El discurso del PM Justin Trudeau fue de apoyo absoluto a la causa restauradora de Venezuela.

La diáspora

Cerramos con broche de oro. Una tenida cálida y hermosa con nuestra diáspora donde respiramos aires de esperanza, alegría y convicción. La intervención del ex Embajador en Venezuela, Ben Rowswell conmovedora. Y la del Ministro Diputado Rob Oliphan, insuperable: “Mr. Presidente, la causa del pueblo Venezolano es la causa del pueblo canadiense. Estamos de su lado…”

Las notas de nuestro gloria al bravo pueblo no podían faltar. ¡Abajo cadenas! Así fue la visita de Guaidó a Canadá. Un brote potente e irreversible de energía de cambio que pronto celebraremos en Venezuela. ¡Gracias Canadá!

@ovierablanco