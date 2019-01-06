Humano Derecho: con Amado Vivas, representante de Espacio Público - Runrun

¿QUÉ DELITOS SE LE IMPUTAN A PEDRO JAIMES? ¿Cuál es el estado del caso de Carlos Varón y Ricardo Prieto? ¿Por qué es importante difundir, documentar y denunciar a través de las redes sociales? Estos y otros temas los estaremos conversando con Amado Vivas, representante de Espacio Público, una asociación civil que tiene como finalidad la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión; el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social.
“El 10 de mayo lo detiene el SEBIN, a los 2 días lo presentan en tribunales y ahí le establecen como prisión preventiva el Centro Penitenciario Yare; sin embargo lo trasladan al Helicoide y lo desaparecen durante 33 días, es decir, desde 12 de mayo hasta el 15 de junio… durante su desaparición funcionarios del SEBIN lo golpearon, causándole fracturas en las costillas. Pedro Jaimes no ha recibido atención médica”
En la primera pausa del rock escucharás la banda Síndrome y su canción “Estúpidas Máquinas de Video”, seguido del tema “Drogadicto” de la banda Colectivo Caótico, y finalmente escucharás el tema “Conciencia” de la banda Chamarras Negras; Estas son las pausas del rock planeadas por @romontesdeoca y @medicenmouzo para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Rodolfo Montes de Oca (@romontesdeoca) y Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadores, quienes les estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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