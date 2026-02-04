La nueva presidenta de Excelsior Gama es una mujer

Como un hito de su proceso de transformación que busca fortalecer la agilidad, la cercanía y la preparación para el futuro, Nelson y Luis Miguel da Gama, en nombre de la Junta Directiva, anunciaron la designación de Lesly da Cámara como nueva presidenta ejecutiva de Gama.

“Estamos viviendo un momento verdaderamente importante en nuestra historia. Hemos emprendido desde 2024 un proceso de transformación que ha sido el motor que nos ha permitido ver nuevos caminos y modernizarnos; y hoy damos un paso memorable que sella esta nueva etapa con una importante evolución del liderazgo”, señaló Nelson da Gama.

Por su parte, Luis Miguel da Gama, quien ejerció la Presidencia Ejecutiva durante los últimos 20 años, destacó que “Lesly cuenta con todas las credenciales académicas de primer nivel y con una gestión impecable, marcada por logros de alto impacto, que ya han beneficiado a nuestro negocio y al crecimiento de nuestra gente. Su liderazgo es la garantía de que la visión de Gama no solo se mantendrá, sino que se elevará”.

Asimismo, recordó el legado familiar: “Nuestro fundador, Don Manuel da Gama, sembró las bases de nuestra empresa, nos entregó las riendas del negocio por tres décadas y media. Para ello, nos preparó y confió en que íbamos a construir un futuro prometedor. Así como Don Manuel formó un equipo excepcional en sus inicios en Los Palos Grandes, hoy, con la misma visión, hemos integrado un Equipo Ejecutivo de primera línea”.

Nuevo liderazgo y visión a futuro

Lesly da Cámara, Ingeniera Química de la Universidad Simón Bolívar y con una Maestría en Dirección y Administración de Empresas (MBA) en la Universidad Internacional de la Rioja, cuenta con 16 años de trayectoria en Gama. Durante este tiempo, ha asumido roles estratégicos que van desde la Gerencia de Negocios de Conveniencia hasta la Vicepresidencia de Operaciones y Proyectos.

Al asumir el cargo, expresó que su desafío junto al equipo gerencial que le acompaña es “profundizar la transformación y afianzar nuestra visión de conquistar cada día el corazón de las familias venezolanas con experiencias de compra únicas y diferenciadoras”.

“Nuestra cadena cuenta con 26 sucursales, un canal de ventas en línea, un centro de distribución y 2.230 trabajadores. Tenemos planes de seguir creciendo en compañía de aliados que nos respaldan con un amplio abanico de productos de calidad en beneficio de los clientes. Hoy, más que nunca, reafirmamos lo que somos y lo que queremos ser: servir con excelencia sin fronteras, construyendo relaciones de bienestar que evolucionen con los desafíos del entorno”, indicó la nueva presidenta ejecutiva.

Nelson y Luis Miguel da Gama ratificaron que el grupo está comprometido con el futuro y el desarrollo del país, basándose en los valores compartidos por toda la organización: Excelencia, Integridad, Pasión por Servir e Innovación.“Gama lo construimos juntos, este es nuestro compromiso, seguir en Venezuela: ¡De tu lado, siempre!”, concluyeron.