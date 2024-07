Las iniciativas de los jóvenes para estimular, enseñar y resguardar los votos  

Nicolás Maduro aseguró en una concentración de campaña que la artista colombiana Karol G es su “comadre” y que escribió un tema para él: “Mañana será más bonito”, dice. Edmundo González se puso una camiseta de la selección nacional de fútbol en una reunión con universitarios y dijo que va a construir las condiciones “para que no se tengan que ir”. Los candidatos que concentran la intención de voto en Venezuela también apuntan a los jóvenes para captar su respaldo en las urnas electorales el 28 de julio.

Mientras tanto, en la red social X, un grupo de jóvenes del partido Primero Justicia (el no intervenido) publicó un video donde informan sobre tutarjeton.com, un sitio web creado específicamente con fines pedagógicos que reproduce la pantalla de la máquina de votación y el tarjetón que verán los ciudadanos el día de la elección. La página también presenta un formulario donde el usuario puede ingresar sus datos para verificar su centro de votación e indicar si requiere movilización el 28J.

“Sé que da mucha ansiedad porque es nuestra primera vez votando en una elección presidencial, no hay democracia y ni siquiera sabemos cómo se ve la pantalla para votar. Sólo tienes que ingresar a tutarjeton.com y allí encontrarás una simulación exacta de cómo será la máquina de votación este 28 de julio”, dice la pieza audiovisual.

¡Atención jóvenes votantes! Si vas a ejercer tu voto por primera vez y te preocupa no conocer el sistema de votación, ¡tenemos la solución! Entra a https://t.co/JVH8Bpq7kh y practica cómo votar por Edmundo González y la unidad. ¡Tu voto cuenta! #VotaConConfianza #JuventudActiva pic.twitter.com/nn94HUd6pa

El pasado 20 de junio un grupo de estudiantes lanzó desde la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia el movimiento “Jóvenes con Edmundo” para articular los esfuerzos necesarios y brindar apoyo en la defensa del voto de esa entidad. “Elegimos realizar esta rueda de prensa hoy en la facultad de medicina, ya que es una de las que tiene mayor masa estudiantil y estos compañeros necesitan aprender a votar, necesitan estar informados de lo que sucede en la calle”, expresó Guillermo Montero, miembro del centro de estudiantes.

En Aragua un grupo de jóvenes destina sus fines de semana a pararse en un semáforo con un afiche de Edmundo González y María Corina Machado para enseñar a votar a los transeúntes. “¿Tú crees que este poco de jóvenes estuviésemos un sábado ahorita haciendo qué? Estamos luchando por el país, estuviésemos estudiando, trabajando, construyendo patria, ¿pero qué estamos? Pendientes de la política porque en 24 años ellos acabaron con todo y sólo nos queda recuperar el país el 28 de julio, contamos contigo”, dice uno de los activistas a un conductor.

Isabella Picón, coordinadora de la iniciativa Toma el Control -un proyecto para estimular la participación de la población joven- explicó al Guachimán Electoral que la voluntad de la juventud venezolana para involucrarse es mucho mayor a la registrada en procesos anteriores, y vaticina que el día de la elección los jóvenes desempeñarán un papel fundamental en la transformación del país.

“La campaña de Toma el Control tiene cuatro niveles. El primero era inscribirse en el Registro Electoral -que ya lo pasamos-, promover el voto, votar y defender el voto. Ahorita estamos en la etapa de promover el voto y defender el voto que implica que participar en esta elección no es solamente votar, es tomar el control en general, que es participar en cada una de las etapas”.

Indica Picón que la iniciativa también imparte cursos para miembros de mesa complementarios al taller obligatorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como para testigos y personas en general que quieran participar en el proceso de verificación ciudadana una vez cierren los centros de votación. Resalta que Toma el Control también estimula la movilización sin estar necesariamente asociada con organizaciones políticas.

“Esto es un movimiento por la participación y eso implica que los ciudadanos se deben organizar en las comunidades para movilizar los votos y asegurarse de que no haya interferencia, de que la gente pueda votar libremente. Ese es un trabajo que no puede ser únicamente de los partidos políticos, sino de toda la ciudadanía, que los jóvenes se activen no solamente votando sino compartiendo la información entre ellos y movilizándose entre ellos”, agregó.