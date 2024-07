Venezolanos en el exterior organizados para prestar apoyo a miembros de mesa, testigos y electores

Guachimán electoral

Una de las grandes irregularidades en la elección presidencial de este 28 de julio, es el voto en el exterior. Según el Registro Electoral definitivo, apenas 69.211 venezolanos en el extranjero podrán elegir presidente.

Para esta elección solo pueden participar aquellos venezolanos que sean mayores de edad, que posean residencia o cualquier otro estatus que compruebe que se encuentran de manera legal en otro país. Así lo indica el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Durante la jornada especial de inscripción y actualización de datos que se llevó a cabo entre el 18 de marzo y el 16 de abril hubo numerosas denuncias por las exigencias de cada consulado, las cuales excluían a un número importante de electores.

Pero las trabas para ejercer el derecho del voto no impiden que los ciudadanos en el exterior se organicen para prestar apoyo a miembros de mesa, testigos y electores. En el Guachimán Electoral te contamos cómo será la logística el día de la elección en algunos países donde los venezolanos pueden votar:

Argentina

El 28 de julio, los venezolanos que votan en Argentina contarán con café, agua y baños químicos. Además, a cuadra y media de la embajada se celebrará una Feria Migrante.

“Es una feria de la Ciudad de Buenos Aires y eso ayudará mucho para comidas, bebidas e incluso pasar un buen rato para los venezolanos que acudan a votar o los que quieran acompañar”, explicó Elisa Trotta, exembajadora del gobierno interino en Argentina.

En cuanto a los testigos, dijo para el Guachimán Electoral que los partidos políticos y las organizaciones civiles han coordinado, junto con el Comando Con Venezuela, para asegurar la auditoría ciudadana ese día.

Como apenas 2.638 venezolanos podrán votar en Argentina, Trotta indicó que no es necesario prestar apoyo en la movilización de electores, además que el sistema de transporte público en Buenos Aires funciona. De todos modos, de haber algún caso puntual, dijo que están prestos a colaborar con el traslado.

Chile

De acuerdo con Alexander Maita, quien está al frente del comando de Vente Venezuela en Chile, el día de la elección se instalarán toldos cerca de la embajada para atender denuncias y solucionar cualquier tipo de problema que pueda presentarse.

Asimismo, los electores contarán con un equipo de paramédicos, en caso de que se presente alguna emergencia, y con un equipo técnico legal que, también, prestará apoyo en la resolución de incidencias.

“Para la movilización no vamos a tener (disponibilidad), ya que acá en Chile funciona muy bien el sistema de transporte y llega a todas partes, lo que nos facilita el tema de movilidad”, dijo Maita.

Por otro lado, el llamado al voto se hace en algunas estaciones de metros, en redes sociales y también personalidades nacionales venezolanas colaboran en medios de comunicación.

“Son 5 mesas ya confirmadas para 2.659 electores. Para esto tenemos 3 testigos por mesa, 1 principal y 2 suplentes, listos y formados. Estarán hasta que culmine el proceso y hasta que se haga el conteo, sea la hora que sea. Además, está otro equipo que estará apoyando tanto a los testigos como a la fila. Por ejemplo, vamos a tener temperaturas muy bajas ese día. El apoyo será en orientación, café, té, agua, atender a los adultos mayores, personas con niños pequeños, entre otras cosas”, detalló el coordinador de Vente Chile.

Igualmente, indicó que fueron invitados a embajadores, diputados, senadores y personalidades de la sociedad civil chilena, para que participen ese día como veedores del proceso.

Colombia

La pauta para el día de la elección en Medellín es hacer una concentración a escasos metros del consulado, según informó Yajaira Goita, miembro del comando en Colombia. También habrá asesorías para aquellos electores que no estén familiarizados con el voto manual, mientras para el momento del escrutinio habrá un grupo que entrará a la sede diplomática para presenciar el conteo.

De igual modo, se hicieron rifas para recolectar recursos para la alimentación, bebidas y también para colaborar con los pasajes de aquellos que van a Venezuela a ejercer su derecho al voto, ya que no pudieron registrarse para votar en el país vecino, por no cumplir con los requisitos que exigía el consulado. En cuanto a la movilización, Goita dijo para el Guachimán Electoral que algunos voluntarios pusieron sus vehículos a la orden para colaborar.

“La forma de nosotros contribuir con el voto es difundiendo por todas las redes. Hemos venido realizando reuniones en los diferentes municipios de acá de Antioquia. Motivamos al voto no sólo acá en Medellín, sino también allá en Venezuela. Les estamos orientando cómo conformar sus comanditos en el exterior”.

España

Ante la imposibilidad de votar, Thabata Molina, periodista venezolana radicada en España, organizó la entrega de comidas para los 51 miembros de mesa que trabajarán el 28 de julio. También se repartirán botellas de agua en la fila de votantes, para hacerle frente a las altas temperaturas veraniegas.

“Hubo un día que yo escribí en Twitter sobre el guayabo por no poder votar, por estar tan lejos de Venezuela. Puse que lo más difícil era estar rodeado de gente que no entiende la ansiedad que tienes. Entonces, me empezó a escribir mucha gente que se siente identificada. Al final somos como 10 personas para repartir agua en la cola. La manera de participar, de alguna manera, es colaborando con quienes sí pueden, por lo menos para que resistan el calor y no se regresen a sus casas”.

Para recibir más donativos de agua, la comunicadora y su equipo harán una campaña en redes sociales, invitando a la gente a que, cuando compre su botella de agua, compre una extra para las personas que estén haciendo fila.

Ya para el momento del escrutinio de votos, de acuerdo con Molina, habrá venezolanos que se quedarán hasta el final de la jornada.

Por: Valentina Gil