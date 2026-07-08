Sociedad Anticancerosa activa plan para garantizar la atención oncológica

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela anunció el despliegue inmediato de un plan de contingencia con el doble propósito de, por un lado, garantizar la continuidad de la atención médica y el diagnóstico oportuno a la población en general y a sus pacientes oncológicos en control y, por el otro lado, sumar de manera activa su capacidad técnica a los labores de prevención sanitaria en relación con la emergencia surgida desde los terremotos.

La Junta Directiva y el cuerpo médico de la institución confirmaron que sus servicios de evaluación diagnóstica y prevención se mantienen completamente activos. Para lograr este cometido, el equipo ha diseñado un sistema de reprogramación y de vías de acceso seguras, pensado especialmente para atender a las personas cuyas citas de control o estudios especializados se hayan visto afectados por las restricciones logísticas derivadas de la contingencia.

Alivio médico en momentos críticos

Los especialistas de la organización recuerdan que el diagnóstico oportuno y la evaluación médica constante son pilares esenciales de la salud, y no deberían detenerse ni siquiera en las situaciones más complejas.

Por esta razón, el plan de emergencia busca asegurar el acceso a los servicios de la Clínica de Prevención de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y garantizar un entorno seguro y controlado para quienes requieren de sus patologías.

“El cáncer no se detiene ante una emergencia nacional como la que vivimos actualmente, y nosotros tampoco. La necesidad de una evaluación médica especializada o de un estudio de diagnóstico es permanente. Nuestra prioridad absoluta en este momento es brindar certeza, contención y seguridad a las personas, garantizando que nuestros servicios especializados sigan adelante en un entorno controlado y profundamente humano”, detalló el Doctor Juan Saavedra, Director de la Clínica de Prevención.

Ayuda pública

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) también ampliará su rango de acción con el fin de colaborar con la disminución de los riesgos sanitarios que suelen aparecer luego de eventos naturales de gran magnitud como el del pasado 24 de junio.

Como parte de este plan de contingencia, el equipo médico de la institución difundirá pautas preventivas esenciales para quienes se encuentran en campamentos o refugios temporales.

Esta ayuda abarcará asesoría técnica en el manejo, almacenamiento y potabilización del agua en condiciones de escasez. Se ofrecerá orientación sobre la prevención de brotes infecciosos, gastrointestinales y dermatológicos en espacios de convivencia compartida, y explicación de prácticas básicas de higiene y control sanitario en los refugios.

Canales de atención

La SAV hace un llamado a la calma, a la resiliencia y a la prevención en la situación actual. Por eso le recuerdan a toda la comunidad, los pacientes y a sus familiares que sus canales de comunicación oficiales están operativos para atender dudas, coordinar reprogramaciones de citas y ofrecer orientación sobre todos los servicios disponibles, incluidas consultas, laboratorios, ecosonogramas, radiografías, mamografías y otros exámenes de evaluación.

La institución reafirma que la prevención y la cooperación mutua son las herramientas más potentes para superar con éxito las fases posteriores a esta emergencia, y que mantiene inquebrantable su compromiso con la vida de los venezolanos.

Con información de Nota de Prensa.

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