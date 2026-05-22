Clínicas Móviles SAV convierten la prevención oncológica en ventaja clave para las empresas

A través del fortalecimiento de su programa de Unidades de Clínicas Móviles (UCM), la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) está transformando la prevención oncológica en el país, introduciendo tecnología de diagnóstico avanzado directamente en la dinámica operativa de las organizaciones y eliminando de raíz las barreras geográficas y socioeconómicas que históricamente han retrasado la detección temprana del cáncer.

Esta acción responde a una realidad crítica en el entorno empresarial actual, donde el bienestar del talento humano se ha consolidado como el verdadero motor de la productividad. El Doctor Juan Saavedra, Director General de la Clínica de Prevención SAV, desmitifica el principal obstáculo del chequeo anual: la falta de tiempo. “Llevamos la clínica a la puerta de la empresa”, explica.

“Nuestras UCM son centros de diagnóstico avanzado diseñados para llevar la pesquisa a donde está la gente: comunidades y lugares de trabajo”. Esta estrategia no solo optimiza la logística de las compañías, sino que transforma el examen médico en un acto cómodo, rápido y sin traslados.

Ventajas competitivas para el sector corporativo

La implementación de las jornadas de pesquisa en el entorno laboral ofrece beneficios tangibles:

Continuidad operativa: Al realizarse en las instalaciones de la empresa o zonas aledañas, se reducen significativamente las ausencias laborales por traslados a centros de salud.

Diagnóstico de alta precisión: Las UCM cuentan con equipos de alta tecnología, como el mamógrafo digital móvil que es único en el país, garantizando resultados confiables en sitio. Además, se prevé la incorporación de un colposcopio con Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el diagnóstico de lesiones en el cuello uterino.

Sentido de pertenencia: El apadrinamiento de estas jornadas refuerza el compromiso de la organización con la salud y el bienestar de su personal, elevando el clima organizacional.

Seguimiento garantizado: A diferencia de operativos aislados, la Sociedad Anticancerosa ofrece una red de respaldo. Cualquier hallazgo sospechoso, cuenta con el soporte inmediato de la Clínica de Prevención SAV para su tratamiento oportuno.

Un escudo médico a la medida de la población

La propuesta de las UCM es integral y ataca las patologías oncológicas de mayor incidencia en el país (mama, cuello uterino, próstata y piel). El despliegue incluye un equipo multidisciplinario de mastólogos, ginecólogos, urólogos, dermatólogos, enfermeras, técnicos y médicos en formación del programa Fellows de la SAV.

El portafolio médico se divide en tres grandes pilares:

Salud Femenina (a partir de los 35 años): Evaluación mastológica (mamografía y eco) y ginecológica (citología, colposcopia y tipificación de VPH con opción de tratamiento inmediato para casos de alto riesgo).

Salud Masculina (a partir de los 45 años): Consulta integral de urología, tacto rectal y prueba del Antígeno Prostático (PSA).

Salud Dermatológica: Despistaje temprano de carcinomas de piel mediante el uso de dermatoscopios especializados.