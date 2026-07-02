Mercantil habilita canales digitales seguros y expeditos para aportes al Dividendo Voluntario para la Comunidad

Mercantil anunció la habilitación de canales digitales seguros y de fácil acceso para que personas naturales, tanto en Venezuela como en el exterior, puedan realizar aportes económicos al Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC), organización dedicada a programas de asistencia social en el país.

La información fue difundida a través de una publicación en Linkedln y comunicaciones institucionales del banco, en las que se detalla que la iniciativa busca agilizar la respuesta solidaria de ciudadanos y organizaciones, así como maximizar el alcance de los programas de asistencia y mitigación de daños en comunidades vulnerables.

Según la entidad financiera, la diversificación de plataformas de pago permite ampliar las opciones disponibles para los donantes, facilitando transferencias rápidas, seguras y con distintos métodos de acceso, tanto desde el país como desde el exterior.

Entre los mecanismos habilitados se incluyen transferencias bancarias nacionales, pagos móviles y opciones internacionales que permiten canalizar fondos hacia cuentas del DVC en Mercantil Banco y en su filial en Panamá. También se incorporan herramientas digitales como el uso de tarjetas de débito y crédito internacionales mediante botones de pago en línea, además de billeteras digitales como Zinli.

De acuerdo con la publicación, el objetivo central es fortalecer la capacidad de respuesta del Dividendo Voluntario para la Comunidad en la ejecución de programas de asistencia y mitigación de daños, especialmente en contextos de emergencia o aumento de necesidades sociales. Finalmente, Mercantil subraya que estas herramientas buscan garantizar procesos de donación más eficientes, trazables y accesibles, promoviendo una mayor participación de la comunidad nacional e internacional en iniciativas de impacto social.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.