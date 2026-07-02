UCAB publica guía jurídica para proteger a menores tras sismos

La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), a través de su Clínica Jurídica de Extensión Social, presentó una guía jurídica que establece lineamientos de actuación para la protección inmediata de niños, niñas y adolescentes que, tras un sismo, queden en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o definitiva de sus padres o representantes.

El documento fue elaborado por abogados de la institución como parte de una iniciativa de extensión social y responde a la necesidad de contar con herramientas claras de actuación en escenarios de emergencia, particularmente en contextos de desastres naturales donde la población infantil puede quedar expuesta a situaciones de desamparo.

La guía se sustenta en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), normativa que establece el marco legal para la garantía de derechos y el principio del interés superior del niño como eje fundamental de toda decisión que involucre a menores de edad.

En el instructivo se describen orientaciones generales para la activación de mecanismos de protección inmediata, así como la intervención de los organismos competentes en materia de niñez y adolescencia. Estos procedimientos buscan asegurar una respuesta rápida y coordinada frente a casos en los que no se cuente con representantes legales identificados o disponibles.

Asimismo, se contempla la adopción de medidas de resguardo temporal mientras se realizan las verificaciones necesarias para determinar la situación familiar de cada niño o adolescente afectado, priorizando siempre su seguridad física, emocional y jurídica.

El material también busca servir como herramienta de apoyo para funcionarios, operadores de justicia y equipos de atención humanitaria que deban actuar en escenarios de emergencia, reforzando la necesidad de aplicar protocolos con enfoque de derechos humanos. De acuerdo con la UCAB, el objetivo central de esta iniciativa es garantizar el cumplimiento del principio del interés superior del niño, asegurando que toda decisión tomada en contextos de crisis esté orientada a su protección integral y bienestar.

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