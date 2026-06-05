La donación de sangre es más que un gesto solidario y puede beneficiar la salud

La donación de sangre se puede entender comúnmente como un gesto solidario y de entrega hacia los demás, pero la ciencia revela que este acto también funciona como un mecanismo de revitalización interna para el propio organismo del donante. Y es que el proceso biológico activa una serie de respuestas que impactan positivamente en el físico y la calidad de vida de la persona, estimulando una renovación celular que beneficia directamente al sistema cardiovascular.

El beneficio de donar sangre radica en la estimulación de la médula ósea, según explica la magíster Lía Talavera, hemoterapista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Hemoterapia y coordinadora del Banco de Sangre del Grupo Médico Santa Paula (GMSP).

Y es que al extraer una unidad de sangre el cuerpo detecta rápidamente la disminución de los glóbulos rojos y envía una señal a la médula ósea para fabricar células nuevas y más jóvenes.

De este modo, gracias a la regeneración, el organismo adquiere una mayor eficiencia para transportar oxígeno a todos los tejidos en comparación a las células envejecidas.

“El cuerpo repone el volumen de sangre en pocas horas y los glóbulos rojos en semanas, por lo que no afecta la salud de una persona sana; por el contrario, estimula la producción de nuevas células sanguíneas”, señala Talavera.

Monitoreo preventivo

Este ciclo de renovación no solo ayuda a mejorar las defensas del cuerpo, sino que actúa como un filtro depurador, donde el proceso de donación contribuye a la reducción de los niveles de triglicéridos y ayuda a equilibrar los niveles de hierro en la sangre. Al regular estos niveles, se disminuyen factores de riesgo circulatorios, se mejora el flujo sanguíneo y protege el corazón.

Además, cada vez que una persona acude a realizar una donación es sometida obligatoriamente a un chequeo previo de sus signos vitales como un proceso preventivo. Esta evaluación ayuda a la detección temprana de condiciones silenciosas, como la hipertensión o anemia, por lo que los especialistas señalan que los donantes suelen mantenerse con una salud más vigilada y estable.

Mitos de la donación

El acto de donar sangre está rodeado de desinformación y ciertos miedos en la población que siguen frenando su participación voluntaria. Uno de los mitos más esparcidos es la creencia de que donar debilita a la persona. Ante esto, Lía Talavera explica que el cuerpo humano está diseñado para regenerarse rápidamente y el donar no afecta la salud de las personas sanas.

También, se descartan las ideas de que la donación altera el metabolismo o incrementa el peso corporal de una persona ya que no existe relación alguna entre el proceso y el aumento de peso.

Con respecto a las restricciones por tatuajes, los expertos afirman que los individuos con modificaciones corporales sí pueden donar tras un periodo de cuatro meses de haberse hecho el tatuaje.

En cuanto a las frecuencias recomendadas para la extracción de sangre, los hombres pueden acudir a donar de forma segura hasta cuatro veces al año, mientras que las mujeres pueden hacerlo tres oportunidades, respetando los intervalos de 60 a 90 días entre cada acto.