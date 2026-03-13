SenosAyuda: Dos décadas tejiendo una red de vida para la mujer venezolana

Este 13 de marzo de 2026, SenosAyuda A.C. arriba a su vigésimo aniversario consolidada como la institución de referencia principal en la lucha contra el cáncer de mama en Venezuela. Fundada en 2006 por Ingrid Borges, Beatriz Ottengo y Bolivia Bocaranda —tres mujeres que transformaron su diagnóstico en acción—, la organización ha evolucionado de ser un grupo de acompañamiento a convertirse en una robusta plataforma asistencial.

Hoy, la fundación atiende a más de 600 personas mensualmente y logra el diagnóstico oportuno de entre 25 y 30 mujeres cada mes, una cifra vital en un entorno donde el tiempo es el factor determinante entre la vida y la muerte.

“Los indicadores son alarmantes… [y] lejos de ser un motivo de celebración, se ha convertido en todo un reto cumplir con uno de nuestros propósitos: la detección temprana de la enfermedad”, enfatizó Bolivia Bocaranda, presidenta y fundadora de la organización.

Un enfoque integral: paciente y familia

Entendiendo que el cáncer de mama impacta todo el núcleo social, la fundación ha fortalecido sus programas de salud mental. El apoyo psicológico para pacientes y familiares es una prioridad, otorgándoles herramientas para transitar las etapas más complejas de la enfermedad.

“Nuestra historia es una historia de redes. Hemos aprendido que la resiliencia no es un acto individual, sino el resultado de un tejido sólido de voluntades. Estos 20 años representan la fuerza del trabajo en equipo y la convicción de que ninguna mujer debe transitar este camino en soledad”, señaló Bolivia Bocaranda.

Alianzas que amplifican el mensaje

La sostenibilidad de este esfuerzo responde a alianzas estratégicas de larga data con la empresa privada y los medios de comunicación. Destaca la labor de la agencia Concept McCann, cuyos profesionales han desarrollado de manera pro bono las campañas de la organización, convirtiéndose en aliados indispensables para la concientización.

Gracias a este apoyo, SenosAyuda ha retomado con fuerza las campañas masivas. Tras el éxito de “Palabras”, la fundación se prepara para estrenar en octubre la segunda fase de esta campaña, esta vez poniendo el foco en los cuidadores. La difusión contará nuevamente con el respaldo de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión.

“El apoyo de los medios y la radio ha sido vital para subir el volumen de la prevención. Nuestra meta es incidir directamente en los indicadores de mortalidad, y eso solo se logra con información oportuna”, afirmó Vanessa Ochoa, miembro de la junta directiva.

El reto de sobrevivir en cifras

En octubre de 2025, en el marco del mes rosa, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) presentó ante los medios de comunicación su campaña “Florecer en Rosa”, la cual fusiona las experiencias de vida de supervivientes de cáncer con el arte y la acción comunitaria y desde la que se promueve la detección temprana y la importancia del compromiso personal con la salud femenina, como un ejercicio de valentía y autocuidado.

En el encuentro el doctor Juan Saavedra, director de proyectos y relaciones institucionales de la SAV, indicó que el cáncer es el problema más serio que enfrenta la mujer venezolana, y que el de mama es la primera causa de muerte oncológica en mujeres: cada día se diagnostican 25 nuevos casos y hay 10 fallecimientos. En 2024, la incidencia fue de 9.148 y la mortalidad de 3.707.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.