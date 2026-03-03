5% de ingresos petroleros para sanear el Lago de Maracaibo: La ley que propone Azul Ambientalistas

En el marco de la posible llegada de nuevas actividades petroleras al estado Zulia durante este 2026, la Fundación Azul Ambientalistas presentó una hoja de ruta con 10 puntos críticos para el saneamiento definitivo del Lago de Maracaibo. El eje central de la propuesta es la creación de una ley que obligue a destinar el 5% de los ingresos brutos de las nuevas concesiones a un fondo exclusivo para la recuperación del ecosistema.

En un video compartido en las redes sociales de Azul Ambientalistas su directivo, Yohan Flores, expuso la propuesta dirigida al gobierno regional, nacional y al de Estados Unidos, que tutela la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

La organización plantea que estos recursos se manejen mediante una cuenta fideicomiso supervisada por organismos multilaterales para que se garantice transparencia en la ejecución de un presupuesto que, históricamente, ha sido opaco.

Instaron también a los ciudadanos y al sector privado a sumarse a esta iniciativa para impulsar el saneamiento del lago más grande de América.

Los puntos clave sugeridos

Entre las medidas de urgencia técnica que plantea la fundación destacan:

Sustitución de infraestructura: Reemplazar de manera inmediata los 28 000 km de “tuberías obsoletas” por tecnología de última generación para frenar los derrames.

Reemplazar de manera inmediata los 28 000 km de “tuberías obsoletas” por tecnología de última generación para frenar los derrames. Tratamiento de aguas: Reactivar plantas para evitar que el 80% de las aguas residuales domésticas sigan cayendo al Lago sin procesar.

Reactivar plantas para evitar que el 80% de las aguas residuales domésticas sigan cayendo al Lago sin procesar. Biorremediación: Utilizar bacterias autóctonas para “devorar” el petróleo residual y controlar la expansión del “verdín” (cianobacterias).

Utilizar bacterias autóctonas para “devorar” el petróleo residual y controlar la expansión del “verdín” (cianobacterias). Plan “cero derrames” con auditoría externa : exigen protocolos de respuesta inmediata (menos de 2 horas) con equipos de contención permanentes en las plataformas.

: exigen protocolos de respuesta inmediata (menos de 2 horas) con equipos de contención permanentes en las plataformas. Impulso a la acuicultura sostenible : Financiar la transición de pesca extractiva a granjas de camarón y cangrejo azul con tecnología que no dependa de la calidad del agua del canal de navegación.

: con tecnología que no dependa de la calidad del agua del canal de navegación. Plantas recicladoras de plástico y hacer esta actividad masiva para evitar que estos terminen en la orilla del lago.

y hacer esta actividad masiva para evitar que estos terminen en la orilla del lago. Educación ambiental obligatoria , mediante la integración en el sistema escolar del Zulia de la cátedra “Cuidado de la cuenca”, desde la que se fomente una nueva cultura ciudadana de no vertido de desechos sólidos.

, mediante la integración en el sistema escolar del Zulia de la cátedra “Cuidado de la cuenca”, desde la que se fomente una Atención a la fauna y a la flora, proteger la biodiversidad ante los diferentes derrames petroleros y la contaminación en general.

Además, la propuesta incluye un enfoque social y de protección al trabajador, por lo que recomiendan implementar un seguro por contingencia ambiental que indemnice a los pescadores afectados por derrames y la promoción de la acuicultura sostenible para proteger la seguridad alimentaria de la región.

Crisis ambiental de larga data

El Lago de Maracaibo atraviesa una crisis ambiental crítica, marcada por denuncias constantes de comunidades locales y organizaciones no gubernamentales sobre el deterioro de su ecosistema. Derrames petroleros, proliferación de verdín, acumulación de desechos sólidos y plásticos e indolencia gubernamental frente a los derrames, al colapso de tuberías y la desinversión en la infraestructura de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) son constantemente reportados.

En enero de 2023, organizaciones ambientales reportaron que el año inició con derrames de petróleo constantes que afectaron las costas de los municipios Cabimas y Santa Rita. En junio de ese mismo año, la fundación Azul Ambientalistas declaró un “estado de emergencia” debido a la acumulación masiva de crudo y la proliferación del “verdín” (cianobacterias).

Un mes después, el gobierno anunció el Plan Maestro para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, un documento elaborado en el Ministerio de Ecosocialismo bajo la dirección de una Comisión Presidencial, que ha reportado hasta 2026 la sustitución de aproximadamente 927 kilómetros de tuberías de acero por tuberías flexibles para prevenir derrames de crudo y en el marco del cual se activó la planta “El Swiche”, que procesa 760 litros por segundo, y evita que estas aguas servidas lleguen al lago.

El Estado también informó la extracción de más de 76 000 toneladas de desechos petrolizados como parte del plan de saneamiento, pero a finales de 2024, comunidades locales continuaron denunciando que, pese a la limpieza superficial, las filtraciones de tuberías submarinas no habían cesado.

Habitantes de zonas costeras han reportado en diversas ocasiones enfermedades respiratorias y de la piel debido a gases del crudo y las toxinas del verdín. Adicionalmente, especies en peligro como el manatí, han sido halladas muertas en costas impregnadas de petróleo.

A pesar de las obras, expertos y reportes ambientales señalan que el lago sigue enfrentando problemas críticos, como el “verdín” o presencia de la cianobacteria Microcystis aeruginosa que afecta la oxigenación del agua y la pesca. En agosto de 2024, Alex Ferguson, biólogo y ambientalista, advirtió que el Lago de Maracaibo se encontraba en situación de emergencia por esta bacteria y que el 70% de su superficie estaba afectada tanto por ella como por la contaminación y los derrames petroleros.

Cabe recordar que en febrero de 2025 la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) iniciaron la validación de un proyecto técnico para el saneamiento integral de la cuenca con apoyo internacional. Recientemente, el Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM) informó sobre la segunda jornada de monitoreo científico de este año para evaluar la calidad del agua bajo lineamientos de la Vicepresidencia de la República.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.