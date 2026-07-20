La Alcaldía de Chacao avanza en la evaluación técnica de las edificaciones afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio y prepara un plan de recuperación estructural para los inmuebles con más daños, informó este lunes 20 de julio el alcalde Gustavo Duque.

En entrevista con Román Lozinski para el Circuito Éxitos de Unión Radio, Duque explicó que hasta ahora han sido inspeccionadas cerca de 2500 de las 3100 edificaciones del municipio, entre residenciales, comerciales y centros comerciales.

Precisó que 91 % de las estructuras residenciales ya fueron censadas mediante el sistema de evaluación conocido como semáforo, que clasifica los inmuebles según el nivel de riesgo: verde, amarillo o rojo. El alcalde detalló que el proceso comenzó con unos 80 ingenieros, pero actualmente cuenta con alrededor de 45 profesionales activos, debido a que algunos voluntarios retornaron a sus actividades habituales. Las evaluaciones son realizadas por ingenieros de la Alcaldía, del Colegio de Ingenieros de Venezuela y profesionales particulares.

46 edificios con etiqueta roja y 158 con amarilla

Duque informó que, hasta el viernes 17 de julio, se contabilizaban 46 edificaciones con etiqueta roja, aunque aclaró que esa clasificación no significa una demolición inmediata. De esos inmuebles, 31 presentan problemas estructurales, mientras que otros tienen afectaciones importantes, como escaleras desplomadas, que impiden una evacuación segura en caso de un nuevo movimiento sísmico.

Además, explicó que algunos edificios recibieron etiqueta roja por un “riesgo heredado”, debido a que se encuentran cerca de estructuras con daños graves que podrían representar una amenaza para su entorno. También subrayó que existen 158 edificaciones clasificadas con etiqueta amarilla, que requieren seguimiento y evaluaciones adicionales.

“Etiqueta roja en la primera evaluación no significa demolición”, afirmó Duque. Añadió que los estudios posteriores han permitido determinar que los 12 edificios con fallas estructurales que ya fueron revisados a profundidad pueden ser recuperados.

Alcaldía busca alianzas para reparar edificios afectados

Duque reconoció que la capacidad financiera de la Alcaldía de Chacao es limitada para asumir directamente la recuperación de los inmuebles afectados. Explicó que algunas reparaciones pueden superar los 200 000 dólares por edificio, sin contar otros trabajos adicionales.

Ante este escenario, la administración municipal diseñó un esquema con tres alternativas.

El primer plan prevé acuerdos con los principales contribuyentes del municipio, como bancos, empresas de seguros y compañías privadas, para que “apadrinen” reparaciones de edificios afectados a cambio de descuentos tributarios durante los próximos dos años.

El alcalde puso como ejemplo edificios residenciales donde viven adultos mayores o jubilados, cuyos condominios difícilmente podrían asumir cuotas extraordinarias de cientos de miles de dólares.

“A nadie le conviene tener la mejor sede del mejor banco de Venezuela si al lado tiene edificios en ruinas”, destacó.

El segundo programa consiste en gestionar apoyo internacional. Duque informó que la alcaldía ya trabaja en un levantamiento detallado de daños para solicitar recursos ante organismos como la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Explicó que en los últimos días se han reunido con más de 800 condominios del municipio para conocer la cantidad de apartamentos afectados, especialmente en los primeros pisos, y determinar cuántas personas vulnerables requieren atención.

El tercer mecanismo evalúa solicitar apoyo económico al Gobierno nacional para complementar los recursos disponibles.

San Felipe A y los edificios colapsados

Uno de los casos más complejos es el edificio San Felipe A, ubicado justo detrás de la Embajada de España. En este inmueble se aplicó un desalojo preventivo mientras avanzan trabajos de reforzamiento estructural.

Duque explicó que el protocolo de la alcaldía incluye reunirse con los condominios antes de colocar una etiqueta roja para explicar la situación y evitar que los residentes asuman automáticamente que la edificación será demolida.

“Cuando ven una calcomanía roja pegada en su edificio sin una explicación, sienten que su edificio va a ser demolido y no es así”, señaló.

Sobre los edificios que colapsaron completamente, como Obelisco y Petunia, el alcalde explicó que los terrenos continúan perteneciendo a los propietarios originales o a sus herederos, pero antes de definir el futuro de esos espacios será necesario resolver procesos legales relacionados con sucesiones y documentos extraviados.

Duque propuso crear oficinas especiales del Seniat y del Saren para atender exclusivamente a los sobrevivientes y agilizar trámites de propiedad, tomando en cuenta que muchas familias deberán reconstruir su situación documental después de perder viviendas y pertenencias.

El alcalde aseguró que la prioridad actual es completar el diagnóstico técnico y financiero para avanzar hacia la recuperación de las edificaciones afectadas, con un modelo que combine recursos municipales, alianzas privadas y cooperación externa.

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