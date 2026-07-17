El panorama del sector comercial después del doblete sísmico en Caracas y La Guaira refleja una realidad compleja y con distintos niveles de afectación. Desde locales con daños parciales hasta edificaciones que se derrumbaron por completo, todo forma parte del balance tras los movimientos telúricos del pasado 24 de junio.

Luis Montero, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, informó en una entrevista con Unión Radio que el sondeo sectorial que finaliza este 17 de julio apunta que dos tercios de los establecimientos comerciales se encuentran abiertos y operativos.

Por el contrario, dentro del tercio restante que permanece cerrado se cuentan aquellos comerciantes que están haciendo arreglos en estructuras, y los propietarios de un 15 % de los negocios que quedaron destruidos por el impacto de los terremotos.

Montero enfatizó que el nivel de devastación se concentró principalmente en el estado La Guaira, aunque también se evalúan daños en distintas zonas de la capital. Los resultados de las encuestas permitirán precisar el alcance real de las pérdidas, pues el sector todavía no cuenta con datos sobre los daños comerciales en áreas como El Junquito, Maracay y el resto de las zonas afectadas.

“Entre los que tenemos en la muestra que contempla Caracas-La Guaira tenemos 15 % de destrucción. Dentro de los comercios que están abiertos también manifiestan que ha habido una reducción de la afluencia de visitantes, y eso es tanto en La Guaira como en Caracas”, detalló Montero.

Impacto y movilización

Los indicadores del sondeo preliminar señalan que uno de cada diez trabajadores, comerciantes o personas vinculadas con el sector comercial sufrió consecuencias graves durante el sismo, incluyendo la pérdida de familiares, hospitalizaciones por lesiones o el derrumbe total de sus viviendas. A pesar de las dificultades, la cámara regional, Consecomercio y Fedecámaras articularon una serie de redes de solidaridad para las zonas con índices más altos de vulnerabilidad.

A través de esta alianza intergremial, el sector empresarial centró y coordinó el envío de ayuda humanitaria hacia La Guaira. Los directores de varias cámaras del país se trasladaron directamente en transportes para apoyar en las labores de descarga y distribución de recursos de necesidades básicas para la población que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad.

“Entre 12 y 15 toneladas de insumos fueron centralizados después en Caracas y de aquí distribuidos hacia La Guaira. Y aquí tú veías gente, directores de cámaras de comercio regionales viniendo acá en los camiones, caleteando, cargando las cajas, los equipos; apoyando y hablando con la gente para ver cómo estaba toda la situación que se estaba viviendo. Entonces, la respuesta inmediata fue apoyar A todos los centros que ya estaban constituidos”, indicó Montero.

También destacó la disposición del empresariado para flexibilizar las jornadas de trabajo, planes de horarios y permisos especiales con el propósito de facilitar que sus trabajadores participen activamente como voluntarios en las labores de ayuda comunitaria.

Urgencia financiera

La recuperación de la actividad comercial, descrita por Montero como el ecosistema de la economía del día a día del venezolano, requiere de una estrategia que va más allá de remover los escombros. Para reactivar ese motor económico, los empresarios han formulado tres solicitudes prioritarias a las autoridades públicas y al sector financiero.

La primera urgencia consiste en acelerar las inspecciones de habitabilidad, ya que el volumen de las infraestructuras dañadas sobrepasó la capacidad de los equipos técnicos que evalúan los daños de las fachadas, paredes y fundaciones.

La segunda solicitud es fundamental para garantizar la supervivencia empresarial y se centra en el acceso a recursos financieros que permitan costear los proyectos de reconstrucción de los locales comerciales. El sector bancario ha dado un paso adelante mediante medidas temporales como exoneración de comisiones en los puntos de venta por un lapso de 90 días para ayudar a reflotar los negocios que sufrieron pérdidas estructurales significativas.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas enfatizó la necesidad de que las autoridades tributarias y municipales flexibilicen las fechas fiscales, argumentando que las empresas operan a un ritmo más lento debido a las pérdidas humanas y materiales.

“El sentido común tiene que prevalecer por encima de la obligación tributaria No solamente no estás operando, sino que hay que evaluar en qué condiciones quedaste”, sentenció Montero.

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