Día Mundial del Trabajo Infantil: En Venezuela los datos brillan por su ausencia

Este 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En el año 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decretó este día para crear conciencia acerca de la magnitud de este problema y sumar esfuerzos para erradicarlo.

En Venezuela, las cifras de trabajo infantil brillan por su ausencia, lo que indica una “invisibilización” del problema y, en consecuencia, en que no existan soluciones para el mismo.

Acceso a la Justicia afirmó que a causa de la emergencia humanitaria compleja y al deterioro de los servicios públicos, muchos niños venezolanos han tenido que interrumpir sus estudios y dedicarse a labores informales para ayudar a llevar el sustento a sus hogares.

La organización afirmó que de todas las posibilidades de trabajo infantil en Venezuela, preocupa sobremanera la explotación sexual de nuños, niñas y adolescentes como mecanismo de supervivencia en entornos de extrema pobreza o supervivencia, como en las zonas mineras y fronterizas a cambio de bienes básicos.

De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 1 de cada 10 de todos los niños en el mundo está en situación de trabajo infantil. Esto se traduce en 160 millones de niños, muchos de ellos de apenas cinco años de edad.

12 de junio. Día Mundial contra el Trabajo Infantil



En el año 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decretó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para crear conciencia acerca de la magnitud de este problema y sumar esfuerzos para erradicarlo.



Cada 12 de junio… pic.twitter.com/JosWvqxCG2 — Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) June 12, 2026

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