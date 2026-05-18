En AD se reorganizan para recuperar su tarjeta electoral y símbolos intervenidos

Dirigentes de Acción Democrática (AD) iniciaron una reorganización nacional con el objetivo de recuperar la tarjeta electoral y los símbolos del partido, actualmente bajo el control de Bernabé Gutiérrez tras la judicialización impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia.

En una nota de prensa remitida a este despacho, se informó que se han celebrado al menos tres asambleas desde el 10 de marzo “para consolidar la reunificación de la militancia y frenar el sesgo oficialista de la estructura en manos de Gutiérrez”.

La iniciativa cobró fuerza tras una masiva reunión en Barquisimeto, estado Lara, que agrupó a militantes adecos de 12 estados del país: Caracas, Lara, Zulia, Carabobo, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Trujillo, Barinas, Falcón, Aragua y Anzoátegui.

“Nos comprometimos a derribar el muro de la división y reunificar a la familia adeca, así como a todos los partidos políticos afectados por las intervenciones judiciales”, declaró el abogado Leomagno Flores, uno de los principales promotores de la unidad.

Aseguraron que el plan busca rescatar la institucionalidad democrática interna y abrir las puertas a los militantes relegados o expulsados.

El planteamiento de la dirigencia para resolver la crisis de los partidos intervenidos es la realización de “Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)”, además de las asambleas para explicar el “proyecto de reunificación”, mecanismo técnico con el que buscan “legitimar y renovar a las autoridades partidistas en un solo día, ofreciendo una ruta alternativa y limpia frente a las sentencias del TSJ”.

Para asegurar la transparencias de las primarias, proponen que sean supervisadas internacionalmente por organismos como el Centro Carter, OEA y ONU, que se coordinen de forma independiente a través de un órgano ad hoc especializado y que cuenten con asistencia técnica “diseñada y ejecutada por expertos electorales”.

Los promotores también anunciaron que iniciarán rondas contacto con otras organizaciones políticas nacionales “para presentar formalmente la propuesta PASO, proyectando a AD como el eje de la transición hacia la Venezuela del futuro”.