La educación en Venezuela enfrenta un deterioro estructural marcado por la opacidad oficial

La organización Provea presentó este 14 de mayo su informe anual titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”. En su investigación dedicada específicamente al Derecho a la Educación, la ONG documenta cómo el Estado ha fallado en la obligación de garantizar una formación gratuita y de calidad. En el país, los obstáculos económicos y el abandono institucional convierten la enseñanza en un privilegio.

Durante 2025 el sistema educativo enfrentó un deterioro estructural marcado por la opacidad oficial. Aunque el Ministerio de Educación reportó un aumento en la matrícula de 365 000 estudiantes, organizaciones independientes como Hum Venezuela señalan que los niños, niñas y adolescentes aún asisten a clases de forma irregular debido a las crisis.

Aulas en ruinas y servicios ausentes

Según los datos recopilados por Provea, 3 de cada 4 escuelas no cuentan con servicio de agua potable ni instalaciones sanitarias aptas. La investigación señala que la educación se ve vulnerada por las condiciones “precarias” de las infraestructuras que afectan a la gran mayoría de los planteles en el país.

Aunque el Estado ha implementado los Bricomiles (Brigadas Comunitarias Militares) para la rehabilitación de las escuelas, Provea también resalta la falta de información pública y transparente sobre el alcance real de estas intervenciones. Es así como se destaca que muchas instituciones siguen presentando fallas graves que comprometen la seguridad y la salud de las comunidades educativas.

A esto se le suma el colapso de los servicios básicos, ya que el informe resalta que la deficiencia de las fallas eléctricas constantes y el suministro de agua impiden el cumplimiento normal del calendario escolar. Ante la falta de presupuesto y de una gestión eficiente, las propias comunidades educativas han tenido que asumir los costos de las reparaciones, en caso de poder permitírselo, para evitar el cierre total de las escuelas, convirtiendo esto una transferencia de responsabilidades del Estado al ciudadano.

El aprendizaje en niveles críticos

El informe cita los resultados del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) de la UCAB, en el que se puede evidenciar un rendimiento escolar deficiente porque el promedio de los estudiantes en matemática fue de 7,51 sobre 20 y en comprensión lectora 7,61. Estos datos indican que la mayoría de los jóvenes que finalizan la escolaridad obligatoria no alcanzan las competencias mínimas.

La información recabada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en 2025 podrían brindar un conocimiento más completo con una muestra aleatoria de planteles públicos en el país y con un número mayor de estudiantes evaluados. Provea espera que se haga pública y que permita un diagnóstico general sobre la situación exacta de la educación a nivel nacional.

Sin presupuesto educativo

El Estado ha incumplido con la obligación de realizar inversiones prioritarias en las escuelas, es por esto que en el informe se resalta que existe una persistente falta de transparencia y rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto educativo, lo que impide conocer el destino real de los fondos destinados al mantenimiento de planteles y programas de apoyo estudiantil.

Este problema financiero ha afectado la capacidad institucional para asegurar programas esenciales como el Programa de Alimentario Escolar (PAE), cuya irregularidad o ausencia total en muchas regiones profundiza la deserción de los estudiantes. Provea advierte que, sin un presupuesto suficiente, el derecho a la educación se mantiene en un estado de precariedad que castiga especialmente a los sectores con menores recursos económicos.

Rescatar la educación

Ante todas estas situaciones, Provea concluye su investigación con una serie de recomendaciones urgentes para frenar el decaimiento de la educación: la organización exige al Estado venezolano cumplir con su obligación de presentar cuentas públicas sobre las políticas educativas y hacer públicos los resultados de la evaluación nacional de la calidad de la enseñanza realizada en 2025.

De la misma forma, consideran importante implementar programas de nivelación y apoyo académico destinados a la población más vulnerable para prevenir la deserción estudiantil y la necesidad de retomar políticas como la dotación de uniformes y útiles, al igual que recuperar el valor de los salarios para poner fin al déficit de docentes.

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