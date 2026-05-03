Detienen a joven tras amenaza de un policía y en tribunales le niegan el habeas corpus

Un policía amenazó a Faustino Hermoso García por un problema personal. Días después, el 30 de abril, funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvieron en Santa Teresa del Tuy.

Su familia, sin conocer su paradero, acudió a la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, pero en ambos casos negaron que mantuvieran al joven detenido.

El abogado y ex preso político, Eduardo Torres, denunció que la situación no solo fue una detención arbitraria sino que las condiciones también constituyen una desaparición forzada.

Las irregularidades continuaron. Este sábado 2 de mayo cuando Torres intentó introducir un recurso de habeas corpus —procedimiento judicial rápido que protege la libertad individual contra detenciones ilegales por parte de autoridades— los tribunales del área metropolitana de Caracas se negaron a recibirlo.

“Este no es un caso político. Es un caso doméstico de un joven trabajador que estuvo involucrado con un funcionario policial y que lamentablemente lo amenazó y le dijo: ‘donde te vea te voy a reventar’”, contó el abogado.

Recalcó que esa amenaza del policía es un delito y llevaría el caso a instancias internacionales. “Es una vulneración del Estado venezolano porque no permite que ese delito del funcionario policial sea subsanado al no permitir el habeas corpus”, explicó.

Carlos Hermoso, secretario general adjunto de Bandera Roja y tío de Faustino, detalló por su parte: “No sabemos por qué razón no reciben el recurso que es un instrumento universal”. Denunció que este hecho pone en riesgo a su sobrino.