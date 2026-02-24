La Coalición por los derechos humanos y la democracia introdujo este martes, 24 de febrero, una solicitud ante la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía y Convivencia Ciudadana de la Asamblea Nacional para que “someta a examen técnico y jurídico” los casos de 204 militares que están presos por razones políticas, así como los civiles que están vinculados a sus causas, con el fin de que sean incluidos en la mencionada legislación y puestos en libertad.

La carta –firmada por la abogada Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición– indica que los efectivos presos han sido procesados y o condenados por delitos como traición a la patria, conspiración e instigación a la rebelión. Sin embargo, advierte que las acusaciones ocurrieron “en marcos de alta polarización, donde la disidencia o el cumplimiento de principios institucionales han sido interpretados bajo una óptica de criminalización”.

La solicitud se basa en tres pilares fundamentales. El primero es la naturaleza política de estos delitos, ya que los cargos mencionados son, por definición, delitos políticos aptos para beneficios de amnistía.

En segundo lugar está el restablecimiento institucional, ya que la Coalición plantea que estas liberaciones son un paso hacia la “despolitización” de las Fuerzas Armadas y “el cierre de heridas dentro de la familia militar”.

El tercer pilar son los derechos humanos, porque los casos de los militares están plagados de irregularidades procesales y lapsos de detención preventiva que exceden los límites legales.

La organización espera que la Comisión actúe como un puente para que los efectivos puedan reincorporarse a la vida civil y familiar, dejando atrás lo que califican como una etapa de persecución. Para ello, anexó a la carta los expedientes y la filiación de los 204 efectivos involucrados.