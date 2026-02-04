Al menos seis víctimas de agresiones sexuales en colegio de Madrid

Dos nuevas víctimas del cura del Colegio Highlands El Encinar (Madrid, España) han ratificado hoy en el juzgado las agresiones sexuales del ex capellán del centro. Las dos niñas han confirmado ante la magistrada de Plaza de Castilla (Madrid) que lleva la causa que sufrieron tocamientos por parte del que era capellán del colegio, Marcelino de Andrés, en libertad provisional desde su detención hace ahora un año.

El caso estalló el 7 de marzo de 2025, cuando la Policía Nacional detuvo al capellán tras una primera denuncia interpuesta por la familia de una alumna de tan solo 6 años. Según el relato de las víctimas, los abusos habrían ocurrido en “sitios secretos” del colegio que coincidían con puntos ciegos de las cámaras de seguridad.

El acusado, Marcelino de Andrés fue durante años el secretario personal de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, quien fue apartado por el Vaticano tras confirmarse múltiples casos de pederastia.

Ahora son seis las víctimas del Colegio Highlands que han declarado ante el juez del caso afirmando que sufrieron las agresiones sexuales del cura, ex capellán del centro escolar. Una de las niñas menores de 8 años ha confirmado que el cura abusaba de ella desde antes de las navidades del año 2024.

Las dos niñas menores de diez años que recién sumaros sus testimonios son de edades y clases diferentes pero han coincidido en relatar los abusos del cura del Colegio Highlands El Encinar, en ocasiones con gestos claros, según cuentan los letrados Ignacio Fúster-Fabra y Miguel Chacón, que representan a varias de las familias afectadas. Las víctimas, según fuentes del caso, han dado a la juez nombres de más niñas que podrían haber sufrido abusos por parte del encausado.

Las menores, no sólo ratificaron sus denuncias, también ampliaron el intervalo de tiempo en el que supuestamente sufrieron las agresiones sexuales del cura, ex capellán del centro escolar. Una de las niñas menores de 8 años confirmó que el cura abusaba de ella desde antes de las navidades del año 2024.

Los relatos de todas las víctimas confirman que Marcelino de Andrés supuestamente agredió sexualmente a alumnas del centro en el patio y durante cuatro meses sin control ninguno y no sólo entre febrero y marzo, como se creía en principio. «Fue antes de navidades, aunque ya hacía frío», han dicho las víctimas sin determinar el momento exacto en que supuestamente comenzó a ser víctima de los abusos.

«Esto ya deja claro que es imposible que el cura actuase durante tantos meses sin que nadie reparara en ello, tal y como dice el colegio Highlands», deduce indignado uno de los padres de las víctimas.

El centro asegura que ha ofrecido todo el apoyo necesario a las familias más afectadas, así como todo el respaldo del servicio independiente de atención integral a víctimas que puedan necesitar. «Estamos ofreciendo y vamos a seguir ofreciendo sesiones de apoyo con psicólogos y psiquiatras especializados para todas las familias que lo desean. También atención terapéutica a los profesores y alumnos que lo necesiten, y refuerzos formativos para acompañar a los alumnos». Con información de OkDiario