El chavismo post 3 de enero entre la desconfianza y la incertidumbre: disidencia no espera que cúpula roja facilite transición

Con una profunda herida moral y política, el chavismo intenta continuar la marcha luego de la extracción por fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro y Cilia Flores, hace un mes.

La cúpula gobierna desde el soporte decidido por Estados Unidos, mientras las bases, aunque recelosas, continúan con el trabajo comunitario y las reuniones partidistas, lo cual incluye a la Milicia Bolivariana, dentro de la mayor “normalidad” posible y a la espera del desarrollo de los acontecimientos. El chavismo sigue gobernando, pero el futuro es incierto.

Sacado Maduro, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez controlan Miraflores y Diosdado Cabello las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), además de conservar influencia en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) junto al todavía ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

A un mes del bombardeo de EEUU sobre Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua para capturar a Maduro y Flores, voces del chavismo disidente y analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo observan al triángulo de poder lidiando con las contradicciones entre lo que siguen pregonando y sus acciones, mientras intentan ganar tiempo con el gobierno de Donald Trump. A la par, están unas bases que se debaten entre creer o no.

Pese a que se enfrentan a un “enemigo” que rebasa ampliamente sus capacidades y el margen de maniobra para “envolver y engañar” a Washington es limitada, bajo una “amenaza creíble”, no esperan que Delcy Rodríguez facilite demasiado la transición: Habrá obstáculos, vaticinan los consultados, aunque de momento la cooperación Caracas-Washington parezca fluir sin contratiempos.

“Se hacen los muertos”

“Ellos se hacen los muertos para ver si agarran zamuro vivo. Lo que yo veo es un reacomodo que les permita quedarse en el poder. No sabemos cuál fue el convenio con EEUU, pero puede apuntar a que quienes permanecen en Miraflores seguirán allí al menos tres años más, a cambio de cooperar y sobrevivir o irse sin represalias. La actitud de personajes como Cabello es puro instinto de conservación porque saben que les puede ocurrir lo mismo que a Maduro y a Cilia”, es lo que la exgobernadora de Portuguesa por el Psuv, Antonia Muñoz, percibe a cumplirse un mes de la salida de Maduro.

La constituyente (1999), que gozaba del aprecio del líder fallecido Hugo Chávez, no compra la “mansedumbre de la cúpula del poder” después de creerse “invencibles”, previo al 3 de enero. Sus integrantes, no duda, no pasarán al menos tres años “tutelados y humillados” sin trabajar por crear las condiciones para quedarse.

La llegada de la jefa de la misión de EEUU, Laura Dogu, a Caracas, el sábado 31 de enero, cerró una semana en la que también la Asamblea Nacional (AN) de mayoría chavista sancionó la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que atiende los requerimientos del acuerdo petrolero con la Casa Blanca y, a juicio de muchos, “desmonta” el excesivo estatismo de Chávez, aunque falte todavía camino para atraer a los grandes inversores como la Exxon Mobil.

Continuaron además las excarcelaciones de presos políticos, comenzó la “mudanza” desde El Helicoide como cierre de centro de torturas y hasta una Ley de Amnistía anunció la gobernante interina con efecto desde 1999 (toda la era chavista).

Tensiones internas

“El madurismo – porque Maduro pulverizó al chavismo- se encuentra en una encrucijada. Suavizan el discurso, a su vez, quieren mantenerlo violento para mantener a sus seguidores, con mentalidad de venganza. Pero la realidad indica que cumplen órdenes de EEUU y están obligados a calmar a su militancia para evitar el caos. Es como una casa con goteras cuando llueve y ellos intentan taparlas”, advirtió un exministro de Maduro que solicitó mantener su nombre en reserva para esta nota por considerar que la represión no ha cesado.

Coincide con Muñoz en que, pese a que está presionada por EEUU y bajo amenaza creíble, no se puede confiar en que Delcy Rodríguez facilite la transición política hacia la democracia, porque si en algo es bueno el madurismo, recordó, es en “ganar tiempo”.

“La designación de (Miguel) Perez Pirela como ministro de Información dice mucho porque sabe de estrategia comunicacional e intentará cambiar la opinión nacional e internacional sobre la necesidad de una transición política en Venezuela. Pero las bases no confían porque el cambio es radical, lo de la Ley de Hidrocarburos es muy evidente, hay confusión”, apuntó el exfuncionario.

Al llevar a la AN la Memoria y Cuenta “en nombre de Maduro”, Delcy Rodríguez recalcó que “preservan el poder nacional”, pero la divulgación de unas fotos con el director de la Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, en Caracas, reafirmaron el tutelaje anunciado por Trump el mismo 3 de enero.

“La cúpula tiene un manejo en varias bandas. A lo interno, trata de minimizar el impacto de lo sucedido, una tarea bastante difícil, desde el discurso de que todo lo que se está haciendo fue una orden de Nicolás Maduro antes de que lo capturaran; pero ahora más que nunca reina la desconfianza sobre quién va a entregar a quién, quién tiene acceso a Trump y quién no tiene acceso a Trump. Eso tiene que obligatoriamente estar generando unas tensiones internas bien importantes”, señala el analista político José Vicente Carrasquero.

Para el estratega político, es muy llamativo que pese a que se denuncia el “secuestro” de Maduro y Flores y se pregona su rescate, para alimentar la cohesión interna, desde Miraflores se evita hablar abiertamente y dar abundantes detalles sobre la operación militar de EEUU del 3 de enero que culminó con Maduro y Flores detenidos y trasladados a Nueva York.

El 29 de enero, Delcy Rodríguez informó sobre una segunda llamada con Trump y con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tras lo cual se produce el anuncio de la Ley de Amnistía y la llegada de la diplomática estadounidense, a la vez que Trump ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela.

El riesgo de ruptura se eleva

“Las contradicciones de la adaptación del post-madurismo empiezan a dar señales de máximo estrés. La tensión entre la agenda de los Rodríguez y los cambios en el esquema petrolero choca con el nacionalismo chavista y, sobre todo, con el sistema de distribución de renta. La insistencia de voceros de los Estados Unidos – como las del Secretario del Tesoro, Scott Bessent – de recordar que el gobierno de Delcy Rodríguez acata sus órdenes genera más estrés a lo interno del post-madurismo. El riesgo de ruptura se eleva”, sostiene el doctor en Procesos Políticos Contemporáneos, Juan Manuel Trak.

Dicha ruptura, a juicio de otros analistas, es lo que también podría poner en riesgo la estabilidad que requiere Washington, mientras intenta administrar la economía venezolana y procura garantías para las petroleras, para dar paso a una recuperación y luego transición, como lo ha trazado Marco Rubio. Cabello también dice tener sus propias fases: “rescate” de Maduro y Flores, consolidar la “paz” del país y asegurar el desarrollo económico.

“(…) el chavismo afronta su dilema existencial más importante: renunciar al proyecto de Chávez – tanto en lo identitario como en la distribución de renta – o satisfacer bajo amenaza las demandas de la administración Trump”, subrayó Trak en su cuenta de la red social X.

Al igual que Chávez hasta su muerte, Maduro, hasta su captura, ejerció la presidencia del Psuv. Pero los hilos de la tolda roja los movía Cabello desde su designación en 2011 como secretario general y así sigue siendo, pero con mayor poder como ministro del Interior y Justicia. En diciembre de 2025, Maduro lo ratificó en el cargo y designó a Jorge Rodriguez, presidente del Parlamento, como subsecretario del Psuv.

Descabezado Maduro, señala el exministro que prefirió el anonimato, la situación en el Psuv no cambia en el sentido de que la estructura vertical de toma de decisiones se mantiene: se dictan líneas que aguas abajo se deben obedecer sin debate de ideas, sin escuchar a la bases. Cualquier cuestionamiento, afirmó, es “neutralizado”.

“Tienen gente que los apoya y que confían en lo que ese liderazgo, que reconocen, dice que ahora deben confiar en Delcy Rodríguez y que ni siquiera se sospeche que entregaron a Maduro a EEUU; pero también hay mucha gente (chavista) que está clara en que tuvo que haber traición. Fue muy fácil extraer a Maduro y a Cilia, pero se ufanaban de tener muchas armas y no hubo la más mínima defensa. Luego se acomodaron tan rápido por miedo o por conveniencia, pero eso me indica que las cosas ya estaban conversadas”, aseveró Muñoz.

Cabello tiene control sobre el Psuv

La exgobernadora advirtió que el chavismo de base no habla abiertamente porque tiene miedo, pero aseguró que el disgusto de muchos es “grande” por lo ocurrido.

Un dirigente parroquial del Psuv en Caracas, bajo condición de anonimato, comentó a Efecto Cocuyo que no esperan el nombramiento de un nuevo presidente en el Psuv porque se supone que Delcy Rodríguez solo cuida la presidencia mientras se rescata a Maduro. Sin embargo, admiten que desde mucho antes de la extracción, Cabello es quien controla la tolda y en menor medida Jorge Rodríguez, por lo que no esperan grandes cambios en la cúpula de la tolda.

Para la exmandataria regional, lo más importante ahora no es quien manda o no en el Psuv, sino que deben entender que deben respetar las reglas de la democracia y aprender a ser oposición si quieren mantenerse como proyecto político y recuperar el apoyo popular perdido por “despojar” al pueblo de su salario, perseguir y torturar a quien piense distinto o no obedezca.

“El chavismo es ahorita una fracción minúscula de la población venezolana, se calcula que alrededor de 12%. La mayoría del país, que votó en contra de Maduro en las elecciones presidenciales, ve en su detención una oportunidad de que Venezuela salga adelante. Ni para el chavismo, Maduro calza a Chávez en términos de su penetración popular”, apuntó Carrasquero.

¿Qué pasa en la Fanb?

El 28 de enero, la Fanb entregó las insignias de comandante en jefe a Delcy Rodríguez. En el acto, Cabello y Padrino López declararon lealtad a la presidenta interina.

«Juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela», sentenció el ministro de Defensa, quien desde el 3 de enero se ha mostrado como “garante” de la paz en el país, sin dar explicaciones de la actuación de la Fanb frente a la captura de Maduro.

El exministro consultado asegura que dicho respaldo es a “regañadientes” y se produce por mera sobrevivencia, conscientes de que un golpe de estado sería fulminado por EEUU. En la teoría del juego político actual, apuntó, Delcy Rodríguez “gana” con o sin apoyo de Cabello y Padrino López.

Desde su juramentación el 5 de enero, Delcy Rodríguez cambió al jefe de la Casa Militar, encargada de la seguridad presidencial. También a jefes de Zonas de Defensa Integral (Zodi) y de Regiones de Defensa Integral (Redis), en más de 20 cambios en todo el país. Igualmente sustituyó a los ministros de Ecosocialismo, Información y Comunicación, Industrias y Producción Nacional, Turismo, Salud, despacho de la presidencia y vicepresidencia sectorial de Economía.

Cabello y Padrino López permanecen incólumes. La hija del también ministro del Interior y Justicia, Daniella Cabello, acaba de ser nombrada ministra del Turismo, en reemplazo de la cubana Leticia Gómez, designada por Maduro en agosto de 2024.

“Nosotros perdimos a Hugo Chávez. No murió, lo mataron. A Nicolás tenemos la esperanza de que regrese y esa es otra bandera de lucha y que este pueblo permanezca unido. Aquí no hay fractura, no hay fisura. Aquí no hay traiciones, sino unidad y más unidad, firmeza en la idea, en la propuesta”, aseguró Cabello en rueda de prensa este 2 de febrero.

Carrasquero insiste en que en el triángulo de poder y en los cuadros más cercanos reina una sensación de desconfianza por la sospecha de entrega de Maduro a las fuerzas especiales estadounidenses, “por más que aparezcan juntos y se retraten”, que permean en cuadros medios y aguas abajo.

“Quizás puedan estar viendo en la inversión petrolera un mecanismo de repartición entre ellos mismos y eso les genera un cierto grado de optimismo, pero es una situación bastante endeble y sin equilibrio. El audio filtrado – en el que Delcy asegura que EEUU les dio 15 minutos o de lo contrario la asesinarían junto a su hermano y Cabello- es un intento de control de daños contra las sospechas de traición”, sostuvo el PHD en Ciencia Política.

Para Muñoz, es muy difícil que la militancia no sospeche de los militares aunque se “use” al hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, para alejar el fantasma de la traición.

Gobierno encargado y El Psuv mantiene una campaña para alimentar esperanza por el regreso de Maduro entre sus seguidores

Represión “soterrada”

Los 23 gobernadores del chavismo también han declarado su respaldo y reconocimiento a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Recientemente, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, llamó la atención por pasar de un discurso contra los opositores que “celebren” o apoyen la captura de Maduro y Flores a apoyar la próxima aprobación de una Ley de Amnistía “para buscar salidas políticas”.

Pese a las excarcelaciones, que no se repriman protestas a favor de presos políticos y la Ley de Amnistía, Carrasquero tampoco desestima que el interinato y los cuadros medios del chavismo seguirán empleando el miedo como herramienta de control sobre la población. La muestra es la retaliación contra Venevisión que quedó fuera temporalmente de la parrilla de la TV digital, por atreverse a reseñar declaraciones de la líder opositora María Corina Machado, luego de que Cabello emitiera críticas en su programa semanal por VTV.

Pero el profesor universitario también recordó que EEUU se impuso militarmente desde el 3 de enero, por lo que el margen de maniobra del chavismo para seguir operando a sus anchas, sin consecuencias, es muy reducido.

“Es una represión soterrada como la que se ejerció contra Venevisión, el carácter autoritario siempre sale a la luz. Es como el hipo, no lo pueden ocultar”, acotó el exministro chavista.

Igualmente sostuvo que mientras Delcy trata de “convencer” a Trump de que es positivo mantenerla en el poder, la oposición mayoritaria encabezada por María Corina Machado debe armar un equipo como alternativa real de un gobierno que es capaz de sacar adelante el país luego de la transición, como presión de la ruta hacia la democracia.“No estoy de acuerdo con el tutelaje, pero ojalá EEUU entienda que debe presionar para que se respeten los derechos humanos en Venezuela, para que la gente deje de vivir aterrorizada, temiendo una detención y desaparición, una condena de 30 años solo por escribir un mensaje en Whatsapp. Eso debe parar porque ha sido llevado a los límites de lo inhumano. Yo vengo del chavismo y no puedo mirar para otro lado, me da vergüenza un fiscal como Tarek William Saab y que Cabello cometa la desfachatez de decir que no hay presos políticos”, añadió la exgobernadora del Psuv.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.