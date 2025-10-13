Colombia anuncia plan para atender a detenidos en Venezuela 

Este domingo 12 de octubre, el Gobierno de Colombia empezó gestiones para atender la crisis humanitaria generada por el encarcelamiento de al menos 40 ciudadanos de ese país en Venezuela, se desprendió de un comunicado emitido por la Cancillería neogranadina.

Mauricio Jaramillo Jassir, viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, se reunió en el municipio de Villa del Rosario, en el departamento del Norte de Santander, con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades locales y familiares de los detenidos, quienes alertaron sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de sus afectos.

En el cónclave efectuado en el Centro Nacional de Atención a Frontera (Cenaf) se acordó que la Cancillería volverá a plantear al presidente, Gustavo Petro, y a la canciller, Rosa Villavicencio, la necesidad de reunirse con los familiares de los colombianos detenidos en Venezuela.

Igualmente se acordó que este jueves, 16 de octubre, compartirán un borrador de misión humanitaria para establecer canales de difusión y alcance en territorio venezolano.

El documento fue firmado por el viceministro Jaramillo, el representante de Villa del Rosario, Óscar Eduardo Cabrales, y varios de los familiares presentes.

El domingo 12 de octubre varios de los familiares detenidos en Venezuela se manifestaron en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta Cúcuta con San Antonio del Táchira, para exigir la liberación y denunciar las condiciones de reclusión en las que se encuentran.

Aseguran que no han tenido procesos judiciales regulares ni comunicación con sus familiares, acceso a expedientes y menos derecho a la defensa privada.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.