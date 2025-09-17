María Corina Machado agradece al Senado colombiano su condena al Cartel de los Soles

Este miércoles, 17 de septiembre, la líder de oposición María Corina Machado expresó su agradecimiento al Senado de Colombia por declarar como “organización criminal transnacional” al denominado Cartel de los Soles.

“Nuestro profundo agradecimiento a los valientes senadores de Colombia que el día de ayer (martes) aprobaron la designación del Cartel de los Soles como organización criminal transnacional y terrorista”, expresó Machado en la red social X.

Nuestro profundo agradecimiento a los valientes senadores de Colombia que el día de ayer aprobaron la designación del Cártel de los Soles como organización criminal transnacional y terrorista.



La historia, el presente y el futuro de Colombia y Venezuela están irremediablemente… https://t.co/HgGB8qj3iw — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 17, 2025

En su post, Machado señaló que “la historia, el presente y el futuro de Colombia y Venezuela están irremediablemente unidos”.

En ese sentido, afirmó que se logrará “la paz en Colombia cuando exista libertad en Venezuela“, y finalmente aseguró que “falta poco”.

Aprobado con 33 votos

Con 33 votos a favor y 20 en contra, este martes 16 de septiembre el Senado de Colombia aprobó una propuesta que declara como organización criminal transnacional al Cartel de los Soles.

“El Senado declara políticamente al denominado Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, al lavado de activos y al financiamiento de grupos terroristas”.

El Senado exhortó al gobierno del presidente Gustavo Petro a honrar los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional.

“Es una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial”, dijo un vocero del Senado.