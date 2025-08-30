SNTP denuncia cierre parcial de Televisora del Táchira

El canal regional Televisora del Táchira (TRT) cerró parcialmente este viernes 29 de agosto, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

A través de su cuenta en X, el SNTP detalló que el cierre se produjo luego del despido de nueve trabajadores, entre ellos periodistas, camarógrafos y productores, alegando problemas económicos.

Según información del sindicato, la Televisora del Táchira se mantendrán al aire con programas pregrabados y entregarán su planta física.

TRT era una de las televisoras regionales más importante del occidente venezolano.

#AlertaSNTP | 🚨El canal regional Televisora del Táchira (TRT) cerró parcialmente este #29Ago, después de que despidieran a nueve trabajadores, entre ellos periodistas, camarógrafos y productores, alegando problemas económicos. Se mantendrán al aire con programas pregrabados y… pic.twitter.com/lHPxqTtk8g — SNTP (@sntpvenezuela) August 29, 2025

El pasado mes de julio, el canal privado Telecolor, una referencia audiovisual en el estado Zulia fue obligado a apagar sus transmisores por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

El cierre de Telecolor no solo deja sin empleo a decenas de trabajadores, técnicos, periodistas y productores, sino que representa otro duro golpe a la libertad de prensa en Venezuela.

Cifras alarmantes

En 2024, la ONG Espacio Público documentó que más de 400 medios de comunicación han cerrado en Venezuela desde que el gobierno de Hugo Chávez apagó el canal de televisión RCTV el 27 de mayo de 2007.

Entre 2008 y 2011 cerraron al menos 4 televisoras, 58 emisoras de radio y dos periódicos. Mientras que entre 2012 y 2015, dejaron de circular 19 periódicos, se clausuró un medio digital, un canal de televisión y 26 emisoras de radio.

Entre 2021 y 2023 la cifra llegó a 115 estaciones de radio cerradas, cinco periódicos y tres digitales.