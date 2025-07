Más allá de la pasarela: La visión de María Fernanda Pulgar sobre la moda en Venezuela

El año pasado, en la semana de la moda en París, en la presentación de la colección de invierno, la marca de prendas para vestir Balenciaga se hizo eco de críticas al exponer una pulsera como cinta adhesiva.

Mientras el mundo aún se divide entre los que consideran estas propuestas como muestra de un estilo innovador y los que no, en Venezuela el problema de la moda muchas veces no es la extravagancia, sino la falta de solidez económica de un movimiento que aspira a ser industria y que no tiene la libertad de explorarla.

María Fernanda Pulgar, una de las más reconocidas diseñadoras de moda venezolana se subió al Camión de Información de la Alianza Rebelde Investiga y profundizó sobre la experiencia de ejercer este oficio en el país.

La innovación en la moda venezolana

Esta diseñadora caraqueña habló al ARI Móvil de El pitazo, Runrun.es y TalCual sobre una pieza que siempre ha estado en sus colecciones y representa su esencia creativa. Esta es una braga de manga larga. Pulgar confesó que lo que ha ayudado a esta prenda a seguir estando en sus stocks es, además de su atemporalidad y versatilidad, el uso de materiales nuevos que le permiten “poder seguir ofreciendo una misma referencia, pero con una tecnología distinta o con cualidades nuevas que en otro momento no existían”.

Pulgar explicó que el elemento de innovación en la confección y en el uso de nuevos materiales es vital para el desarrollo del sector. Así mismo advirtió que a diferencia de las grandes industrias de la moda en Italia o Francia, en Venezuela esta innovación no ha llegado a ser palpable. “No es una realidad poder adquirir estos materiales de manera libre porque eso necesita de toda una estructura de proveedores”.

Aunque Pulgar hace referencia a las fallas del sector de la moda en el país, una visión similar general de la precariedad del sector la comparte la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. En este sentido su vocero, Roberto Rimeris, informó en entrevista para Fedecámaras Radio que uno de los factores en parte que influyen en el poco desarrollo industrial de la ropa son los aranceles de hasta un 25% que se les aplica en la adquisición de materia prima.

Al “Made in Venezuela” le falta músculo

Desde la visión de Pulgar el desarrollo de las bases para el “Made in Venezuela” en el sector de la moda es un proceso que parte desde la concepción y la aplicación de la institucionalidad. Para la diseñadora no solamente debe haber una exigencia de certificación a los proveedores, sino que además debe existir la inversión y el incentivo económico para ello.

Aunque Pulgar rescata que en Venezuela hay mucho talento para la moda, aseguró que al “Made in Venezuela le falta mucho músculo financiero”.

Así mismo, aportó que para lograr esta etiqueta también es importante que se deje de “frivolizar” la moda, y que se le vea como una pieza importante que dignifica y que beneficia la apariencia física de las personas pudiendo generar a su vez un bienestar psicológico de aceptación.

A pesar de los pesares, ¿cómo consolidar una marca de moda en el país?

Dejando las dificultades económicas de un lado, María Fernanda Pulgar, también profesora de la Academia de Moda UCAB, argumentó que un paso fundamental para cualquier emprendedor de la moda es tener una “identidad fuerte”. Además, Pulgar agregó que se debe tener claro en qué mercado se desea incursionar y cómo se van a ejecutar las diversas estrategias.

La diseñadora de modas venezolana, María Fernanda Pulgar, finalizó dejando un consejo a todos emprendedores y estudiantes de la moda en el país “Tener una marca es un camino de convicción, es un camino de pasión, de levantarte todos los días y decir, yo lo quiero seguir haciendo. Es un compromiso”.

Adriana Materano