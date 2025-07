Hija de Rodrigo Cabezas: “El Sebin me entregó la ropa que él tenía, es una muestra de que lo tienen”

Rodna Cabezas, hija del exministro de Finanzas y profesor universitario, Rodrigo Cabezas, detenido el pasado 12 junio, informó que en la incansable búsqueda de su padre por distintas sedes policiales, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) le entregaron unas prendas de ropa que le pertenecían al exministro.

“El Sebin me entregó la ropa que él tenía, es una muestra clara de que ellos lo tienen”, dijo la hija de Cabezas en entrevista con el medio Efecto Cocuyo.

Rodna Cabezas indicó que para este martes, 1 de julio, su padre lleva 19 días en desaparición forzada debido a que su familia no ha podido verlo y no ha sido presentado ante ningún tribunal.

Rodrigo Cabezas fue detenido alrededor de las 5:00 p.m. del 12 de junio cerca de su casa en el sector Las Delicias de Maracaibo, cuando se dirigía a Corpoelec debido a un corte eléctrico en su hogar. Logró avisar a su esposa que se lo estaban llevando al Sebin. Al día siguiente, a sus familiares les entregaron sus pertenencias y les informaron que había sido trasladado a Caracas.

“Es una locura todo, no sabemos que delitos se le están imputando, no nos permiten la defensa privada, no sabemos dónde está, es muy fuerte todo esto”, dijo la hija del exministro.

Rodna Cabezas informó que intentaron varias veces introducir varias denuncias ante la fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como el Habéas Corpus, que fue aceptado después de seis intentos.

Reveló también que lograron denunciar el caso de su padre ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (WGEID).

La hija del exministro señaló que el video grabado que dejó su padre siempre fue “un tema sobre la mesa” por parte de los hijos del profesor universitario.

“Él estaba tranquilo, él nunca pensó en migrar, exiliarse, irse de Venezuela. De hecho mi papá pudo viajar el año pasado a Argentina”, dijo.

Durante la entrevista, Rodna Cabezas le hizo un llamado al Tarek William Saab, el fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, a que libere a su padre.

“Señor Fiscal, usted conoce a mi papá usted trabajó con él, usted conoce la condición humana de él. Mi papá siempre ha sido un hombre apegado a las leyes, un hombre de diálogo. Fue ministro y usted sabe que no robó, vive en su misma casa, no tiene empresas, no tiene tierras, él no ha cometido error alguno, es un economista preocupado por su país, por eso, le pido la libertad inmediata de mi papá”, imploró la hija del exministro.